Захарова: действия Великобритании усиливают напряженность вблизи границ России

Москва, 17 ноября. Соглашение Киева и Лондона о партнерстве в военно-морской сфере указывает на наращивание британской военной активности у границ России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга рассказала, что Соединенное Королевство и Украина подписали соглашение о военно-морском сотрудничестве. В рамках инициативы Лондон начнет оказывать Киеву помощь в вопросах развития ВМСУ.

По мнению Захаровой, подобный факт сигнализирует о том, что в ближайшее время возрастет напряженность у российских границ. Британские силы усилят военную активность вблизи рубежей РФ, уверена она.

Ранее Захарова обратила внимание на то, что на Украине ухудшается внутренняя ситуация из-за краха принятых правительством реформ. Также она отметила, что Киев не в состоянии поддерживать традиции страны.