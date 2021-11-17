Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 20:01
20:00
Политика
Ляшко разнес Зеленского за отправку украинцев в «путешествие»
20:00
Происшествия
Житель Иркутской области пойдет под суд за поджог квартиры с тремя детьми внутри
20:00
Политика
Политолог Рар назвал две главные ошибки Украины с «Северным потоком — 2»
19:57
Армия
Яков Кедми оценил преимущества РФ и предрек США поражение в войне за космос
19:57
Политика
Мария Захарова раскритиковала намерения Польши по привлечению НАТО к ситуации с мигрантами
19:54
Происшествия
Житель Красноярска предстанет перед судом за убийство 16-летней школьницы
19:54
Политика
МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии
19:53
Экономика
В Сети с сарказмом оценили отказ Минска поставлять энергию на Украину
19:53
Происшествия
В Вологодской области автобус насмерть сбил школьника
19:52
Происшествия
ФАН публикует видео с места опрокидывания Lada Priora в Махачкале
Все новости

В Самарской области зафиксировали снижение числа зараженных COVID-19
Общество
В Самарской области зафиксировали снижение числа зараженных COVID-19
pexels.com  /  Anna Shvets

Самара, 17 ноября. Действующие в Самарской области антикоронавирусные меры оказывают благотворное влияние на эпидситуацию в регионе.

По данным федерального профильного ресурса стопкоронавирус.ру, в Самарской области по состоянию на сегодняшний день впервые за долгое время коэффициент распространения COVID-19 опустился ниже единицы. Как отметил замглавы регионального минздрава, руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования Павел Золотарев, можно уверенно заключить, что регион выходит на плато по инфекционной ситуации, сообщает «Обозрение».

По утверждению Золотарева, относительно прошлой недели заболеваемость на амбулаторном уровне по подтвержденным диагнозам COVID-19 упала на 14,2%, попутно зафиксировано и снижение ОРВИ и пневмонии на 10,5%. При этом Золотарев признал, что в целом эпидситуация в регионе остается напряженной, поэтому необходимо повысить темпы вакцинации населения.

Ранее ФАН сообщал об ужесточении в Санкт-Петербурге требований по обязательной вакцинации от коронавируса в отношении граждан старше 60 лет. Те из них, у кого не будет уникального QR-кода, не смогут получить доступ к бытовым услугам и посещать места общественного питания.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Самарской области зафиксировали снижение числа зараженных COVID-19
вакцинация коронавирус эпидситуация
Комментировать