В Самарской области зафиксировали снижение числа зараженных COVID-19

Самара, 17 ноября. Действующие в Самарской области антикоронавирусные меры оказывают благотворное влияние на эпидситуацию в регионе.

По данным федерального профильного ресурса стопкоронавирус.ру, в Самарской области по состоянию на сегодняшний день впервые за долгое время коэффициент распространения COVID-19 опустился ниже единицы. Как отметил замглавы регионального минздрава, руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования Павел Золотарев, можно уверенно заключить, что регион выходит на плато по инфекционной ситуации, сообщает «Обозрение».

По утверждению Золотарева, относительно прошлой недели заболеваемость на амбулаторном уровне по подтвержденным диагнозам COVID-19 упала на 14,2%, попутно зафиксировано и снижение ОРВИ и пневмонии на 10,5%. При этом Золотарев признал, что в целом эпидситуация в регионе остается напряженной, поэтому необходимо повысить темпы вакцинации населения.

Ранее ФАН сообщал об ужесточении в Санкт-Петербурге требований по обязательной вакцинации от коронавируса в отношении граждан старше 60 лет. Те из них, у кого не будет уникального QR-кода, не смогут получить доступ к бытовым услугам и посещать места общественного питания.