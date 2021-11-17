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Егор Крид показал видео с поцелуем с Настей Ивлеевой

Шоу-бизнес
Егор Крид показал видео с поцелуем с Настей Ивлеевой
vk.com  /  Егор Крид

Москва, 17 ноября. Рэпер Егор Крид поделился с поклонниками коротким видео, сделанным на новом шоу блогера Насти Ивлеевой «Королевские кобры». В кадр попала пикантная подробность отношений артистов — поцелуй.

Музыкант разместил в Stories на странице в Instagram короткое видео. На нем рэпер стоит на сцене вместе с блогером и другим участником шоу. В какой-то момент певец приблизился к Ивлеевой и что-то шепнул ей на ухо. После чего последовал короткий поцелуй. Блогер, видимо, была в шоке, что в ту же секунду умчалась на край сцены.

Егор Крид показал видео с поцелуем с Настей Ивлеевой
Prt Scr instagram.com / @egorkreed

Еще неделю назад появились секретные кадры с выпуска шоу «Королевские кобры», гостем которого стал Егор Крид. Исполнитель оценивал выступления артистов. После показа номера одного из участник певец поднялся на сцену.

Ивлеева и Крид устроили рэп-баттл, но ведущая быстро сдалась.Певец решил порадовать звезду и срифмовал строки о бывшем супруге блогера Элджее. Настя Ивлеева пришла в восторг от слов исполнителя и прыгнула ему на руки.

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Егор Крид отношения настя ивлеева
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