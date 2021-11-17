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Российские регионы закупили баки для раздельного сбора мусора за счет субсидий

Общество
Российские регионы закупили баки для раздельного сбора мусора за счет субсидий
 /  pixabay.com

Москва, 17 ноября. Правительство РФ направило российским регионам 1 миллиард рублей для закупки и поставки первых контейнеров для раздельного сбора мусора. Подробности рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Регионы закупили первые баки, предназначенные для сортировки мусора, за счет субсидий правительства, передает телеканал «360». Финансирование составило 1 миллиард рублей и было направлено в 46 субъектов Российской Федерации. Расход этих средств будет осуществлен РЭО.

«Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров. Шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край», — сообщила Денис Буцаев.

В ближайшее время новые баки поступят в 16 российских регионов, до конца года будут отправлены остальным субъектам. Чиновники, которые самостоятельно закупили баки, получат возмещение средств в рамках субсидии.

Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России. Рейтинг составил Общероссийский народный фронт на базе мониторинга по внедрению раздельного сбора мусора в регионах.

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