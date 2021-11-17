Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 18:32
18:31
Происшествия
Калининградец скончался, когда хоронил своего домашнего кота
18:31
Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс задумалась о рождении третьего ребенка
18:30
Армия
Захарова: готовность Запада оказать военную помощь Киеву противоречит Минским соглашениям
18:28
Общество
Попова: согласие на прививку от COVID-19 не перекладывает всю ответственность на пациента
18:28
Политика
Лукашенко и Меркель договорились о конкретных шагах по решению миграционного кризиса
18:25
Армия
Военнослужащие ВСУ захватили в плен бойца Народной милиции ЛНР
18:25
Общество
Попова призвала сравнить эффективность всех вакцин от COVID-19 в мире
18:21
Происшествия
В Казани после отравления студентов задержали подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя
18:18
Экономика
Белоруссия 18 ноября остановит поставку электроэнергии на Украину
18:17
Общество
Блогер Манукян о решении Кехмана «отлучить» Бузову от МХАТа: Режет курицу, несущую золотые яйца
Все новости

МИД России: Москва выступает за скорейшую делимитацию армянско-азербайджанской границы

Политика
МИД России: Москва выступает за скорейшую делимитацию армянско-азербайджанской границы
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 17 ноября. Россия находится в контакте с Арменией и Азербайджаном, а также рассчитывает на скорейший запуск процесса делимитации границы между двумя странами.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она призвала Баку и Ереван не допускать новых инцидентов и разрешать возникающие споры мирным путем. Москва готова и далее оказывать содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе, подчеркнула дипломат.

«Последние события показывают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил проведения трехстороннего саммита России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России: Москва выступает за скорейшую делимитацию армянско-азербайджанской границы
Армения россия азербайджан
Комментировать