МИД России: Москва выступает за скорейшую делимитацию армянско-азербайджанской границы

Москва, 17 ноября. Россия находится в контакте с Арменией и Азербайджаном, а также рассчитывает на скорейший запуск процесса делимитации границы между двумя странами.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она призвала Баку и Ереван не допускать новых инцидентов и разрешать возникающие споры мирным путем. Москва готова и далее оказывать содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе, подчеркнула дипломат.

«Последние события показывают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил проведения трехстороннего саммита России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе.