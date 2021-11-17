Центробанк России скорректировал официальные курсы валют на 18 ноября

Москва, 17 ноября. Центральный банк России изменил официальные курсы валют на четверг, 18 ноября. Об этом свидетельствуют данные сайта регулятора.

Согласно информации, опубликованной на портале Банка России, был понижен официальный курс евро к рублю. Европейская валюта потеряла 16,91 копейки и ее стоимость составила 82,36 рубля.

Официальный курс доллара был повышен Центробанком на 26,75 копейки, до 72,82 рубля. В результате стоимость бивалютной корзины, определенная с учетом официальных курсов, поднялась на 7,1 копейки и составила 77,11 рубля.

Вложение в валюту является рискованной инвестицией ввиду непредвиденных шоков на рынке. Чтобы минимизировать потери, лучше хранить средства в денежных единицах нескольких стран. Однако если инвестор предпочитает вкладываться в одну валюту, ему необходимо определиться с целями вложения, считает старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев ранее спрогнозировал, что в следующем году рубль немного ослабнет. При курсе на дедолларизацию страны от евро отказываться пока никто не собирается, так что можно сделать выводы, какие инвестиции будут перспективнее, цитирует его «ФедералПресс».