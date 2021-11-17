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МИД России призвал Британию к налаживанию отношений с Москвой

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 16:56
Политика
МИД России призвал Британию к налаживанию отношений с Москвой
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 17 ноября. Российская сторона призывает Британию отказаться от намерений демонтировать отношения и заняться нормализацией контактов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время брифинга дипломат акцентировала внимание на том, что нормализация межгосударственных связей гораздо лучше их разрушения.

«Честно говоря, такой совет от души, лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителю заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной, а не повторять печальный опыт своих предшественников, которые усердно стремились их демонтировать», — сказала она.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД России отреагировала на заявление Лондона о «причастности» Москвы к миграционному кризису. По ее словам, Британия после вторжения в Ирак не имеет права обвинять другие страны в чем-либо.

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