Против Трэвиса Скотта и Дрейка подали коллективный иск на $750 миллионов

Вашингтон, 17 ноября. Участники и семьи погибших на фестивале Astroworld подали коллективный иск к организаторам концерта после трагичных событий. Ответчиками числятся Трэвис Скотт, Дрейк, Apple Music, Live Nation и другие, пишет TMZ.

Истцами выступили 125 посетителей мероприятия, а также родственники погибших. Заявители требуют 750 миллионов долларов. Эти деньги, как указано в документах, пойдут на лечение, работу с психологами и другие траты.

В частности, родители погибшего Акселя Аскоты считают, что музыканты и организаторы фестиваля несут ответственность за смерть их 21-летнего сына. Заявители отметили, что «не была предпринята даже малейшая попытка» обезопасить слушателей. Аскота, например, был затоптан. В иске указано, что молодого человека снесла неконтролируемая толпа, у него случился сердечный приступ, затем он упал на землю. Но ему никто не помог.

Страшная трагедия произошла 5 ноября, в первый день фестиваля. Толпа людей стала приближаться к сцене, которая была огорожена, и давить на первые ряды. Это произошло, когда на сцене выступал Трэвис Скотт, а затем к нему поднялся Дрейк. В результате смертельной давки погибли 10 человек.