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Старинное Евангелие передали в дар Успенскому собору во Владимире
Общество
Старинное Евангелие передали в дар Успенскому собору во Владимире
eparh33.ru  /  Пресс-служба Владимирской епархии

Владимир, 17 ноября. 14 ноября митрополит Тихвинский и Владимирский совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе. В этот день храму передали в дар необычный раритет.

Как сообщили изданию «Владимирские ведомости» в пресс-службе епархии, по завершении литургии от благотворителя Александра Юсифова и его семьи в дар храму было передано старинное Евангелие. Как считают специалисты, оно датируется началом XVII века.

Сотрудники пресс-службы епархиального ведомства рассказали, что священная книга была реквизирована из храма вместе с богослужебной утварью около 100 лет назад, когда советская власть инициировала гонения на церковь. Тогда поощрялось массовое изъятие ценностей из храмов и церквей. Бизнесмен Юсифов приобрел Евангелие на аукционе в Москве.

Ранее ФАН рассказывал о попытке ограбления церкви Архангела Михаила при Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Злоумышленника остановили охранники, вовремя обнаружившие взломанные ворота.

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церковь храм благотворительность евангелие
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