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Политсоветник Маркелов объяснил появление ВМС США в Черном море
Политика
Политсоветник Маркелов объяснил появление ВМС США в Черном море
c6f.navy.mil  / 

В современном мире 99% всех противостояний проходят в информационном, виртуальном пространстве. Об этом в беседе с ФАН рассказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Эксперт прокомментировал заявление бывшего разведчика Андрея Безрукова о том, что Россия может пресечь любые провокации ВМС США в Черном море всего тремя выстрелами ракет.

«Разведчики указывают на то, что одним-двумя выстрелами можно прекратить любые нападки. Однако до выстрелов есть еще миллион способов добиться того же самого эффекта. Высший пилотаж геополитики не в стрельбе друг в друга, а в управлении конфликтами до стрельбы. Сегодня 99% всех противостояний проходят в информационном, виртуальном пространстве», — сообщил политсоветник.

Сергей Маркелов также указал, какие, на его взгляд, цели преследовали США, заходя в Черное море.

«Америка худо-бедно пытается испытать и себя, и Россию вживую, на всяких морских разборках. Корабли все равно должны где-то плавать, а тут есть удобный случай. Происходит демонстрация приближения к границам. К тому же это жест в сторону Украины, чтобы она не упрекала: «Вы нам не помогаете. Россия скоро совсем поглотит нас». Американцы посылают Киеву сигнал: «Мы с вами, не волнуйтесь. Войны не будет, а, если что, мы за вас», — пояснил собеседник ФАН.

Политсоветник Маркелов объяснил появление ВМС США в Черном море
facebook.com / Сергей Маркелов

В завершение он подчеркнул, что, по его мнению, Белый дом не станет ввязываться в прямой конфликт из-за Киева.

«На самом деле Соединенные Штаты понимают, что с точки зрения мировой повестки Украины как бы нет, это молекула в российско-американской теме. Упираться Вашингтон не будет, но и бросать Киев не будут», — подытожил генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group».

Ранее Сергей Маркелов поддержал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о двойных стандартах ЕС в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. По его мнению, Евросоюз должен меняться.

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Все новости / Политика / Политсоветник Маркелов объяснил появление ВМС США в Черном море
украина черное море вмс сша маркелов
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