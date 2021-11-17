Политолог Михеев: промо-ролик российского Су-75 разрушил миф о неуязвимости БПЛА Bayraktar

Москва, 17 ноября. Россия развенчала миф о неуязвимости беспилотников Bayraktar Akıncı, что вызвало волну негодования в Турции. Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев.

Россия представила свой новый истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate на авиасалоне Dubai Airshow 2021, который в эти дни проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Презентация сопровождалась графическим промо-роликом, на кадрах которого запечатлено уничтожение турецкого ударного беспилотника Bayraktar Akıncı. Турецкие СМИ возмутились российским презентационным роликом. При этом журналисты телеканала Haber 7 назвали Россию «главной угрозой» Турции и призвали «уничтожить» новейший российский истребитель.

Политолог Сергей Михеев назвал предсказуемой реакцию турецких журналистов, которые потратили огромное количество ресурсов и сил для создания мифа о неуязвимости беспилотников Bayraktar, передает Общественная Служба Новостей.

«Они создают легенду вокруг Bayraktar, что это чудо-оружие и с его помощью можно решать любую проблему. Мы чуть-чуть намекнули, что это немного не так и это их, конечно, раздражает», — пояснил Михеев.

Напомним, в конце октября 2021 года украинские военные нанесли удар по позициям защитников Донбасса с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Позднее глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал Киев не отождествлять ударные беспилотники Bayraktar с Турцией. По его словам, именно покупатель несет полную ответственность за последствия использования ударного вооружения, передает «Царьград».