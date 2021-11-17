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Владимир Кехман окончательно снял с репертуара МХАТа спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 16:38
Общество
Владимир Кехман окончательно снял с репертуара МХАТа спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 17 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», в котором одну из ролей исполнила певица Ольга Бузова.

В разговоре с журналом Forbes Кехман рассказал об изменении репертуара. По его словам, несколько спектаклей будут сняты, от «Чудесного грузина» он окончательно отказался.

«Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — пояснил Кехман.

Ранее директор МХАТа сообщил, что намерен сам посмотреть спектакль «Чудесный грузин», который был перенесен на неопределенный срок. После смотра Кехман собирался озвучить решение о будущем постановки.

Премьера «Чудесного грузина» состоялась летом. Осенью в МХАТ имени Горького сменилось руководство, и встал вопрос о судьбе спектакля с Бузовой. Показ был отменен, поскольку продали мало билетов. Однако экс-ведущая «Дома-2» назвала это ложью.

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