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Взрывная шутка Норкина об американских ученых в Одессе вызвала переполох в прямом эфире

Политика
Взрывная шутка Норкина об американских ученых в Одессе вызвала переполох в прямом эфире
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 ноября. Социологические исследования по всему миру стали предметом нового анекдота шоумена Андрея Норкина. Зрители прямого эфира ток-шоу «Место встречи» схватились за сердце, узнав финал приключения американских ученых в Одессе.

В центре юмористической истории телеведущего оказалась группа исследователей, изучавших феномен воровства на вокзалах и аэропортах. Шоумен подробно описал процесс: каждый раз в центр зала ставился чемодан, а владелец отходил. И ученые засекали время, за которое с поклажей произойдет что-то необычное.

Самым безопасным местом оказался аэропорт шведского Стокгольма: за весь день к оставленной сумке никто не притронулся. В других местах дела обстояли намного хуже: в Лондоне поклажу «увели» за полчаса, в Риме — и вовсе за каких-то 10 минут. Особенно отличился Израиль: в аэропорту Тель-Авива оставленный без присмотра чемодан моментально вывезли на полигон за городом и ликвидировали с помощью динамита, даже не открывая.

Взрывная шутка Норкина об американских ученых в Одессе вызвала переполох в прямом эфире
Пресс-служба Сената Аргентины /

Но по-настоящему взрывной шутку Норкина сделало приключение тех же американцев в Одессе. Прибыв на Украину и оставив чемодан в центре вокзала, исследователи затаились в ожидании воришек. Однако одесситы перехитрили ученых мужей и оставили американцев с носом.

«Пока они смотрели на чемодан, у них украли часы!» — поразил зрителей в самое сердце неожиданным финалом Андрей Норкин.

Известный телеведущий и шоумен Андрей Норкин также не боится шутить и на остросоциальные темы. Поводом для одной из недавних юморесок стала вводящаяся повсеместно в России система QR-кодов. Сам Норкин прошел полный курс вакцинации от COVID-19, но заветный цифровой пропуск пока так и не получил.

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