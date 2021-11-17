Врач Онищенко объяснил, почему у заболевших COVID-19 после вакцинации «обнуляется» QR-код

Российский политик и врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал решение Минздрава «обнулять» срок действия QR-кодов для россиян, сделавших прививку от коронавируса, но затем все-таки заболевших COVID-19.

Ранее появился документ Минздрава РФ, утверждающий новую форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Согласно документу, после вакцинации QR-код действует год, после перенесенного заболевания — полгода. Если вакцинированный человек заболел, согласно приказу, отсчет будет вестись от «наиболее поздней даты наступления события», то есть QR-код с момента заболевания будет действовать всего полгода. Если заболевание наступило вскоре после вакцинации, полгода действия QR-кода вакцинированного фактически «съедаются».

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперты опасаются, что решение «обнулять» QR-коды заставит часть заразившихся COVID-19 уйти в тень, то есть увеличится количество людей, которые не извещают власти о своем заболевании. Эти опасения разделяет и Геннадий Онищенко, который привел примеры, как люди, заболевшие COVID-19, лечатся по интернету или обращаются к частным специалистам. Отметим, хотя частные медицинские центры должны сообщать властям информацию о положительных ПЦР-тестах, есть данные, что на практике это происходит не всегда. В то же время с эпидемиологической точки зрения в решении Минздрава есть резон, считает Онищенко.

«Представьте ситуацию, когда человек вакцинировался, а потом заболел, — отмечает собеседник ФАН. — О чем это говорит? Возможно, его иммунная система не справляется с угрозами. Если я вакцинировался, а потом почти сразу заболел, например, после второй прививки, значит, у меня на вакцину не вырабатывается иммунитет. Это означает, что мой специфический иммунитет не вполне адекватен. Возможно, моя иммунная система в принципе не справляется с вирусной нагрузкой. Но таких людей немного, в этом случае определять срок действия QR-кода в соответствии со сроками заболевания представляется мне разумным».

Кроме того, если человек заболел, имея на руках действующий QR-код о вакцинации, это может заставить заподозрить, что сертификат он просто купил, а прививку на самом деле не делал, отмечает Геннадий Онищенко.

«Второй вариант — купленный сертификат без прививки, после приобретения которого человек заболел. В этом случае сокращение действия QR-кода тем более справедливо», — считает он.

Согласно приказу Минздрава, в России с 8 ноября действуют новые сертификаты о вакцинации против COVID-19. Документ на двух языках формируется в электронном виде в личном кабинете вакцинированного на сайте госуслуг. Бумажный сертификат с QR-кодом можно оформить в МФЦ.