Алла Пугачева исправила дефект зубов за 2 млн рублей

Москва, 17 ноября. Знаменитая певица Алла Пугачева решила избавиться от милой особенности и отправилась к медицинским специалистам. Операция на зубах обошлась Примадонне в 2 миллиона рублей.

На снимках Примадонны, сделанных несколько десятков лет назад, прекрасно видна щель между зубами. Этот дефект многие поклонники исполнительницы считали ее изюминкой. Но самой артистке, видимо, это не нравилось. Она решила исправить зубы. Пугачева ездила к европейским врачам, которые, по мнению хирурга-имплантолога Натальи Елфимовой, прекрасно справились с задачей.

«У нее была диастема — аномалия положения зубов. Диастемы встречаются примерно у 20% людей. Алла Борисовна одна из первых прибегла к операции по установке имплантов. Все вмешательства были проведены на высоком уровне!» — сказала врач в интервью «Экспресс-газете».

Однако на маскировке щели Примадонна не ограничилась. Звезда установила керамические накладки на зубы. В среднем 72-летняя знаменитость потратила 2 миллиона рублей.

Накануне супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал фотографию с любимой женой. Артистка надела черное короткое платье и поразила поклонников внешним видом.