Эксперт Баженов назвал условия для снижения цен на бензин в России

Кризис на топливном рынке в некоторых регионах Сибири и на Дальнем Востоке продолжается и уже принял системный характер. Чтобы выжить, независимые нефтяные компании, которых в этой части России большинство, вынуждены повышать цены и «отрываться» от крупных российских компаний, которые тоже есть в регионах, но представлены они гораздо меньше.

Ситуация складывается так, что на большинстве заправок цена гораздо выше, чем на крупной сетевой. При этом за топливом образуются очереди, а Федеральная антимонопольная служба отлично работает с точки зрения сдерживания цен. Об этом ФАН рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

«Цены держат в рамках инфляции — поперек всякому здравому смыслу, понятиям экономики. В этом они молодцы, работают. А в плане того, что это уничтожает топливную инфраструктуру российскую, — на это тоже нельзя не обращать внимания», — говорит Павел Баженов.

При этом проблема как была, так и остается. Принимаются «косметические меры», но к исправлению ситуации, по его мнению, это точно не приведет.

Можно ли спасти ситуацию? Эксперт говорит, что сделать это реально и в первую очередь необходимо «отпустить» розничные цены и перестать их контролировать и регулировать.

«Мы получим рост цен на топливо. Но в случае корректировки оптовых цен вниз — мы тут же получим снижение цен. То, что цены могут падать, — это точно так, потому что до 2008 года, когда у нас в принципе политика “инфляция минус” взяла верх, все цены росли и падали в соответствии с оптовыми. Это абсолютно нормально, и вся мировая практика говорит об этом», — добавил Павел Баженов.

И как раз в такой рыночной ситуации важную роль будут играть как раз независимые игроки на топливном рынке. Причина банальна — конкуренция. При этом очень важна в этой ситуации корректировка налоговой нагрузки. Потому что сейчас есть налоговый диспаритет между внутренним рынком и экспортом. И в случае с внутренним рынком — налогов куда больше. И с каждым годом, по мнению Баженова, ситуация становится хуже.

ФБА «Экономика сегодня» . /

«Причина проста. У нас акциз индексируется на 4% — повышается каждый год. Хотя он должен был снижаться. А экспортная пошлина наоборот обнуляется — все это создает еще больший разрыв. Плюс курс рубля, который теперь не так жестко завязан на дорогую нефть. Если раньше у нас нефть дорожала и рубль укреплялся, то сейчас такого явного укрепления нет. Надо приводить налоги в паритет», — уверен Павел Баженов.

Все это даст возможность не допускать резкого роста цен в стране на топливо. Рынок должен стать рынком. Баженов считает, что Минфину РФ необходимо сделать работу над ошибками. Сейчас же сдерживание цен происходит «кровью независимых компаний», они приносятся в жертву рынку — такая ситуация ведет к вымыванию независимого топливного сектора.

«Это очень недальновидная политика (сдерживания розничных цен. — Прим. ФАН). На наш взгляд, в формате “после нас — хоть потоп”, потому что мы часто говорим, что вот, в Москве на 5 копеек топливо подорожало. Это в Москве, в городе, где ведется политика по деавтомобилизации. Но 5 копеек — беда. Иногда про качество говорим, но надо понимать значимость: когда магазина нет в какой-то адекватной географической доступности, то неважно, какое качество и какая цена, ведь просто купить негде. И если для крупных городов это менее актуальная проблема, то для удаленных территорий, малонаселенных пунктов — это важно. Ведь они могут остаться без пунктов реализации топлива, а это большая проблема», — считает Павел Баженов.

Ранее ФАН писал, что в некоторых регионах Сибири и на Дальнем Востоке в очередной раз сложилась ситуация, при которой автомобилистам не хватает топлива. На АЗС выстраиваются огромные очереди, а независимые компании, которых на этой территории большинство, просто уходят с рынка не в силах бороться с экономическими реалиями.