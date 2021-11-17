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Песков анонсировал встречу Путина с президентом Узбекистана Мирзиеевым в Кремле 19 ноября

Политика
Песков анонсировал встречу Путина с президентом Узбекистана Мирзиеевым в Кремле 19 ноября
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 17 ноября. Президент РФ Владимир Путин проведет 19 ноября встречу с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что главы двух стран проведут переговоры в Кремле. Так Песков ответил на соответствующий вопрос представителей СМИ о планах Путина встретится с Мирзиеевым.

«Да. Визит планируется. Беседа будет в Кремле», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Мирзиеев принес торжественную присягу и вступил в полномочия главы государства после победы в президентских выборах.Он заручился поддержкой 88,6% избирателей.

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