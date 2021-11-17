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Щелчок пальцами является самым быстрым движением, на которое способно тело человека

Наука
Щелчок пальцами является самым быстрым движением, на которое способно тело человека
pixabay.com

Атланта, 17 ноября. Исследователи решили выяснить физику щелчка пальцами. Как оказалось, это действие приводит к самому сильному ускорению вращения, производимого человеческим телом. Результаты эксперимента, проведенного Технологическим институтом Джорджии, опубликованы в The Journal of the Royal Society Interface.

Ускорение при щелчке пальцами даже превосходит то ускорение, которое совершает рука бейсбольного питчeра. Отмечается, что новое исследование способно помочь в создании протезов рук нового поколения, сообщает издание Planet Today.

«Мы задействовали высокоскоростную камеру, чтобы записать на видео пальцы, выполняющие щелчок. К каждому суставу были прикреплены фрагменты светоотражающей ленты, чтобы отслеживать движение пальцев более точно. Кроме того, мы покрывали пальцы разными материалами (лосьоном, латексными перчатками и так далее), чтобы лучше изучить роль трения», — сообщают авторы научной работы Технологического института Джорджии.

Обычный щелчок пальцами в 20 раз быстрее, чем мгновение ока. Если пальцы покрыты лосьоном, то это снижает скорость щелчка в 3-4 раза.

Наука шагнула так далеко, что роботы иногда порой так же точны в тонких действиях, как и люди. К примеру, сообщалось, что ученые из США научили робота делать маникюр.

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исследование пальцы физика
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