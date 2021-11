Щелчок пальцами является самым быстрым движением, на которое способно тело человека

Атланта, 17 ноября. Исследователи решили выяснить физику щелчка пальцами. Как оказалось, это действие приводит к самому сильному ускорению вращения, производимого человеческим телом. Результаты эксперимента, проведенного Технологическим институтом Джорджии, опубликованы в The Journal of the Royal Society Interface.

Ускорение при щелчке пальцами даже превосходит то ускорение, которое совершает рука бейсбольного питчeра. Отмечается, что новое исследование способно помочь в создании протезов рук нового поколения, сообщает издание Planet Today.

«Мы задействовали высокоскоростную камеру, чтобы записать на видео пальцы, выполняющие щелчок. К каждому суставу были прикреплены фрагменты светоотражающей ленты, чтобы отслеживать движение пальцев более точно. Кроме того, мы покрывали пальцы разными материалами (лосьоном, латексными перчатками и так далее), чтобы лучше изучить роль трения», — сообщают авторы научной работы Технологического института Джорджии.

Обычный щелчок пальцами в 20 раз быстрее, чем мгновение ока. Если пальцы покрыты лосьоном, то это снижает скорость щелчка в 3-4 раза.

Наука шагнула так далеко, что роботы иногда порой так же точны в тонких действиях, как и люди. К примеру, сообщалось, что ученые из США научили робота делать маникюр.