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Самарские законодатели ищут управу на взрослых, вовлекающих детей в сниффинг
Общество
Самарские законодатели ищут управу на взрослых, вовлекающих детей в сниффинг
Невские Новости

Самара, 17 ноября. В Самарской губернской думе обсуждается законопроект о введении административной ответственности за склонение детей к токсикомании.

Вопрос о привлечении к ответственности за вовлечение детей в сниффинг детально обсуждался на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Как пояснила руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, госстроительства, землеустройства и местного самоуправления губернской думы Майя Трошина, сниффинг — форма токсикомании, когда для одурманивания вдыхают пары химических соединений, используемых в бытовых приборах с газом, сообщает «ВолгаНьюс.ру».

Трошина отметила, что федеральных законов, ограничивающих это опасное явление, нет, поэтому самарские депутаты предлагают ввести административную ответственность для взрослых граждан, которые вовлекают детей в сниффинг. Соответствующий законопроект прорабатывается и дополняется. С помощью экспертов предлагается подготовить перечень запрещенных психотропных веществ.

Ранее ФАН сообщал подробности шокирующего инцидента в Московской области, когда было обнаружено бездыханное тело подростка. Следствие выяснило, что он погиб, надышавшись газом из зажигалки с помощью полиэтиленового пакета.

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законопроект токсикомания сниффинг
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