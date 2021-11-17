Самарские законодатели ищут управу на взрослых, вовлекающих детей в сниффинг

Самара, 17 ноября. В Самарской губернской думе обсуждается законопроект о введении административной ответственности за склонение детей к токсикомании.

Вопрос о привлечении к ответственности за вовлечение детей в сниффинг детально обсуждался на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Как пояснила руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, госстроительства, землеустройства и местного самоуправления губернской думы Майя Трошина, сниффинг — форма токсикомании, когда для одурманивания вдыхают пары химических соединений, используемых в бытовых приборах с газом, сообщает «ВолгаНьюс.ру».

Трошина отметила, что федеральных законов, ограничивающих это опасное явление, нет, поэтому самарские депутаты предлагают ввести административную ответственность для взрослых граждан, которые вовлекают детей в сниффинг. Соответствующий законопроект прорабатывается и дополняется. С помощью экспертов предлагается подготовить перечень запрещенных психотропных веществ.

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