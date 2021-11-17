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Бритни Спирс впервые за 13 лет выпила алкоголь, празднуя освобождение от опеки отца

Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые за 13 лет выпила алкоголь, празднуя освобождение от опеки отца
instagram.com  /  @britneyspears

Вашингтон, 17 ноября. Знаменитая певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками радостными новостями после освобождения от опеки отца. Она впервые за 13 лет выпила алкогольный напиток.

Знаменитость призналась, что провела прекрасные выходные. После победы в суде она чувствует себя на седьмом небе от счастья. Артистка поделилась своими эмоциями с фолловерами на странице в Instagram.

«Выпила свой первый бокал шампанского в потрясающе красивом ресторане. Я продолжу праздновать свою свободу следующие два месяца», — указала 39-летняя звезда.

Исполнительнице в посте поблагодарила адвоката Мэтью Розенгарта, помогавшего ей в судебных баталиях и полностью изменившего ее жизнь. Также артистка адресовала теплые слова поклонникам и всем, кто празднует с ней победу.

Пару дней назад Бритни Спирс официально стала свободной. Суд в Лос-Анджелесе отменил опеку отца, которая длилась 13 лет. Как указала поп-певица, отец ограничивал круг общения, заставлял работать и принимать сильнодействующие препараты.

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Бритни Спирс звезда опека
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