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Боевики убили 12 мирных жителей ЦАР в населенном пункте Манн

Весь мир
Боевики убили 12 мирных жителей ЦАР в населенном пункте Манн
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 17 ноября. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) напали на перевалочную базу правительственной армии (FACA) ЦАР в населенном пункте Манн. Во время перестрелки погибли 12 мирных жителей и еще 8 получили ранения, сообщает Radio Lengo Songo.

Инцидент произошел в 19 километрах от деревни Мбере в префектуре Уам-Пенде.

«Вооруженные группировки CPC, в которые также входят члены 3R, постоянно нарушают режим тишины, объявленный президентом Фостен-Арканжем Туадера. Они атакуют военнослужащих, грабят и убивают население, насилуют женщин. Так произошло и на этот раз», — пишут журналисты.

По данным СМИ, во время перестрелки находящиеся неподалеку от базы гражданские начали разбегаться и искать укрытие. Радикалы увидели это и открыли по ним огонь, чтобы отвлечь внимание бойцов национальной армии.

Боевики убили 12 мирных жителей ЦАР в населенном пункте Манн
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Наступление удалось отбить, однако 12 человек скончались на месте и еще 8 получили серьезные ранения. После боя им оказали первую помощь и вызвали врачей. В настоящее время они находятся в больнице города Нгаунде, проводится интенсивная терапия.

Ранее стало известно, что боевики изменили тактику нападения на жителей Центральноафриканской Республики, и теперь вместо открытого столкновения они предпочитают устраивать подрывные диверсии и точечные атаки.

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