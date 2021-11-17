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Власти Чада готовят разведчиков для вторжения в Центральноафриканскую Республику

Весь мир
Власти Чада готовят разведчиков для вторжения в Центральноафриканскую Республику
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 17 ноября. Власти Чада назначили начальником разведки бывшего главу «Народного фронта восстановления» (НФВ) Бабу Ладде. Наемник известен убийствами мирных жителей Центральноафриканской Республики, сообщает Ndjoni Sango.

По информации СМИ, решение связано с осложнениями отношений между двумя африканскими государствами и предполагаемыми планами Нджамены по вторжению на территорию ЦАР.

«В Чаде никогда не отказывались от политики дестабилизации обстановки в Центральноафриканской Республике. Даже сейчас руководство Махамата Идриса Деби намерено подорвать стабильность соседей, так как размещает на своей территории главарей боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и других бандформирований», — пишут аналитики издания.

Ладде, как сообщают журналисты, хорошо знаком с обстановкой в ЦАР, где он раньше вел подпольную работу, нападая на правительственные силы, грабя и убивая гражданских.

Власти Чада готовят разведчиков для вторжения в Центральноафриканскую Республику
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В 2008 году наемник и его группировка бежали в Центральноафриканскую Республику, где активно действовали в районе Кага-Бандоро, совершая ужасные преступления. Именно опыт и знание местности стали причиной для его назначения главой разведки. Нджамена выбрала путь тесного сотрудничества с Францией, которой необходимо сместить легитимное правительство в Банги и поставить в управлении собственных людей», — заключило СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Пятой республики Эммануэль Макрон пытался скрыть визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера африканской страны. Предполагается, что главы государств встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей ЦАР.

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