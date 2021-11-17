Власти Чада готовят разведчиков для вторжения в Центральноафриканскую Республику

Банги, 17 ноября. Власти Чада назначили начальником разведки бывшего главу «Народного фронта восстановления» (НФВ) Бабу Ладде. Наемник известен убийствами мирных жителей Центральноафриканской Республики, сообщает Ndjoni Sango.

По информации СМИ, решение связано с осложнениями отношений между двумя африканскими государствами и предполагаемыми планами Нджамены по вторжению на территорию ЦАР.

«В Чаде никогда не отказывались от политики дестабилизации обстановки в Центральноафриканской Республике. Даже сейчас руководство Махамата Идриса Деби намерено подорвать стабильность соседей, так как размещает на своей территории главарей боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и других бандформирований», — пишут аналитики издания.

Ладде, как сообщают журналисты, хорошо знаком с обстановкой в ЦАР, где он раньше вел подпольную работу, нападая на правительственные силы, грабя и убивая гражданских.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В 2008 году наемник и его группировка бежали в Центральноафриканскую Республику, где активно действовали в районе Кага-Бандоро, совершая ужасные преступления. Именно опыт и знание местности стали причиной для его назначения главой разведки. Нджамена выбрала путь тесного сотрудничества с Францией, которой необходимо сместить легитимное правительство в Банги и поставить в управлении собственных людей», — заключило СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Пятой республики Эммануэль Макрон пытался скрыть визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера африканской страны. Предполагается, что главы государств встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей ЦАР.