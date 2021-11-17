Поклонники посоветовали подтянуть лицо похудевшему на 100 килограммов Александру Семчеву

Москва, 17 ноября. Новое фото с актером Александром Семчевым, который известен многим зрителям по ролям полных людей, появилось в Сети. Поклонники не узнали на снимке артиста, скинувшего более 100 килограммов.

Кадр с экстремально похудевшим Семчевым опубликовали на своих страницах в Instagram актер Игорь Жижикин, а также стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан. На фото троица знаменитостей позирует на желтой банкетке.

«Ксанф и его ученики», — подписал кадр Жижикин.

Тарзан же назвал коллег «отличной компанией для сцены». Похоже, артисты участвуют в одном проекте, потому что Глушко призвал подписчиков следить за новостями.

Однако многие комментаторы в первую очередь обратили внимание на внешность радикально преобразившегося после похудения Семчева. Некоторые даже не сразу узнали актера на фото. Среди пользователей соцсети нашлись те, кому не понравилось, как выглядит лицо артиста, поэтому они дали ему совет.

«То, что похудел молодец, носить на ногах такой груз — это сложно! Но лицо надо бы подтянуть!»; «Заметно похудел... Лицо повисло, как шарпей»; «Очень зря, ему не идет»; «Семчев на себя не похож», — отметили поклонники.

Во время избавления от лишнего веса Семчев чуть не умер из-за собственной ошибки. По словам сестры актера, ее брату следовало обратиться к медикам. После экстремального похудения артисту требуется пластическая операция, но пока он не может на не решиться.