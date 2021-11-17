Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 17:01
17:01
Политика
МИД России: Москва выступает за скорейшую делимитацию армянско-азербайджанской границы
16:59
Происшествия
Злоумышленники подожгли здание посольства Беларуси в Брюсселе
16:58
Весь мир
«ФАН повсюду»: как губернаторские выборы изменили баланс политических сил в США
16:58
Общество
Уролог Абдуллин предупредил мужчин о сложности с зачатием детей после коронавируса
16:58
Общество
Канатные дороги заброшенного города в Грузии привлекают туристов со всего мира
16:57
Происшествия
Житель Калининградской области открыл стрельбу из пистолета-пулемета во дворе жилого дома
16:57
Экономика
Центробанк России скорректировал официальные курсы валют на 18 ноября
16:55
Политика
МИД России призвал Британию к налаживанию отношений с Москвой
16:54
Шоу-бизнес
Против Трэвиса Скотта и Дрейка подали коллективный иск на $750 миллионов
16:54
Общество
Запасы угля в котельных на севере Омской области оказались на исходе
Все новости

Поклонники посоветовали подтянуть лицо похудевшему на 100 килограммов Александру Семчеву

Шоу-бизнес
Поклонники посоветовали подтянуть лицо похудевшему на 100 килограммов Александру Семчеву
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 17 ноября. Новое фото с актером Александром Семчевым, который известен многим зрителям по ролям полных людей, появилось в Сети. Поклонники не узнали на снимке артиста, скинувшего более 100 килограммов.

Кадр с экстремально похудевшим Семчевым опубликовали на своих страницах в Instagram актер Игорь Жижикин, а также стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан. На фото троица знаменитостей позирует на желтой банкетке.

«Ксанф и его ученики», — подписал кадр Жижикин.

Тарзан же назвал коллег «отличной компанией для сцены». Похоже, артисты участвуют в одном проекте, потому что Глушко призвал подписчиков следить за новостями.

Однако многие комментаторы в первую очередь обратили внимание на внешность радикально преобразившегося после похудения Семчева. Некоторые даже не сразу узнали актера на фото. Среди пользователей соцсети нашлись те, кому не понравилось, как выглядит лицо артиста, поэтому они дали ему совет.

«То, что похудел молодец, носить на ногах такой груз — это сложно! Но лицо надо бы подтянуть!»;

«Заметно похудел... Лицо повисло, как шарпей»;

«Очень зря, ему не идет»;

«Семчев на себя не похож», — отметили поклонники.

Во время избавления от лишнего веса Семчев чуть не умер из-за собственной ошибки. По словам сестры актера, ее брату следовало обратиться к медикам. После экстремального похудения артисту требуется пластическая операция, но пока он не может на не решиться.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники посоветовали подтянуть лицо похудевшему на 100 килограммов Александру Семчеву
актер семчев знаменитости
Комментировать