Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 17:01
16:59
Происшествия
Злоумышленники подожгли здание посольства Беларуси в Брюсселе
16:58
Весь мир
«ФАН повсюду»: как губернаторские выборы изменили баланс политических сил в США
16:58
Общество
Уролог Абдуллин предупредил мужчин о сложности с зачатием детей после коронавируса
16:58
Общество
Канатные дороги заброшенного города в Грузии привлекают туристов со всего мира
16:57
Происшествия
Житель Калининградской области открыл стрельбу из пистолета-пулемета во дворе жилого дома
16:57
Экономика
Центробанк России скорректировал официальные курсы валют на 18 ноября
16:55
Политика
МИД России призвал Британию к налаживанию отношений с Москвой
16:54
Шоу-бизнес
Против Трэвиса Скотта и Дрейка подали коллективный иск на $750 миллионов
16:54
Общество
Запасы угля в котельных на севере Омской области оказались на исходе
16:52
Происшествия
Житель Калининграда внезапно скончался во время копки могилы для кота
Все новости

Сейф аль-Ислам Каддафи призвал граждан Ливии участвовать в выборах

Весь мир
Сейф аль-Ислам Каддафи призвал граждан Ливии участвовать в выборах
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 17 ноября. Кандидат в президенты Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи призвал всех граждан активно участвовать в предстоящих выборах, запланированных на 24 декабря.

Сын экс-лидера страны Муаммара Каддафи в заявлении, опубликованном в среду, указал на важность плебисцита для восстановления североафриканской страны. По его словам, ливийцы через урну голосования смогут спасти государство от хаоса и поспособствовать достижению стабильности.

«Я призываю вас и всех сторонников всеобъемлющего проекта национального примирения отнестись к избирательному процессу с ответственностью, обусловленной серьезностью нынешнего этапа», — добавил Сейф аль-Ислам.

Политик попросил граждан зайти в офисы Высшей избирательной комиссии, расположенные во всех регионах и городах, чтобы получить карточку избирателя. Он напомнил, что без этого удостоверения невозможно участвовать в выборах.

Это первое публичное заявление политика после того, как он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентской гонке. В воскресенье, 14 ноября, Сейф аль-Ислам зарегистрировался в отделении избиркома в городе Сабха.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей поддержал решение Каддафи-младшего баллотироваться на выборах. Претендента на пост главы государства он назвал «шансом на достойное будущее» для ливийцев.

Между тем местные СМИ сообщают о подозрительной активности главы Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри, направленной на срыв плебисцита. Политик вступил в сговор с главами триполитанских группировок, чтобы воспрепятствовать подготовке к всеобщему голосованию.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Сейф аль-Ислам Каддафи призвал граждан Ливии участвовать в выборах
выборы ливия сейф аль-ислам
Комментировать