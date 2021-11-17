Сейф аль-Ислам Каддафи призвал граждан Ливии участвовать в выборах

Триполи, 17 ноября. Кандидат в президенты Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи призвал всех граждан активно участвовать в предстоящих выборах, запланированных на 24 декабря.

Сын экс-лидера страны Муаммара Каддафи в заявлении, опубликованном в среду, указал на важность плебисцита для восстановления североафриканской страны. По его словам, ливийцы через урну голосования смогут спасти государство от хаоса и поспособствовать достижению стабильности.

«Я призываю вас и всех сторонников всеобъемлющего проекта национального примирения отнестись к избирательному процессу с ответственностью, обусловленной серьезностью нынешнего этапа», — добавил Сейф аль-Ислам.

Политик попросил граждан зайти в офисы Высшей избирательной комиссии, расположенные во всех регионах и городах, чтобы получить карточку избирателя. Он напомнил, что без этого удостоверения невозможно участвовать в выборах.

Это первое публичное заявление политика после того, как он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентской гонке. В воскресенье, 14 ноября, Сейф аль-Ислам зарегистрировался в отделении избиркома в городе Сабха.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей поддержал решение Каддафи-младшего баллотироваться на выборах. Претендента на пост главы государства он назвал «шансом на достойное будущее» для ливийцев.

Между тем местные СМИ сообщают о подозрительной активности главы Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри, направленной на срыв плебисцита. Политик вступил в сговор с главами триполитанских группировок, чтобы воспрепятствовать подготовке к всеобщему голосованию.