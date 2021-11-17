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В Афганистане значительно увеличилось производство наркотиков

Весь мир
В Афганистане значительно увеличилось производство наркотиков
Global Look Press  /  Saifurahman Safi / XinHua / Ahmad Massoud / Oliver Weiken / dpa

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности радикальных группировок. Данный текст не является пропагандой наркотических средств, а носит исключительно информационный характер. Все подробности приводятся для того, чтобы дать читателю наиболее полное представление об обстановке в Афганистане.

Производство опия в Афганистане увеличилось на восемь процентов в текущем году. Об этом говорится в соответствующем отчете Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

Судя по новым данным, общий объем опиатов достиг порядка 6800 тонн. По подсчетам экспертов, из этого сырья можно произвести около 320 тысяч тонн чистого героина. В таком объеме — это большая проблема для мирового сообщества.

Афганистан нарастил производство опиатов
Global Look Press / Oliver Weiken/dpa

В настоящий момент Афганистан занимает 85% мирового опиумного рынка. Восемь из десяти героиновых наркоманов потребляют продукцию, произведенную в этой стране. Об этом говорится в аналитической записке к брифу «Ситуация с наркотиками в Афганистане в 2021 году — последние результаты и новые угрозы».

«В новом обзоре подчеркивается острая необходимость в международной помощи для содействия устойчивому сокращению незаконного культивирования и производства опиатов», — пояснила исполнительный директор антинаркотического ведомства ООН Гада Вали.

По оценкам специалистов, преступные доходы от продажи афганских опиатов в 2021 году составили от 1,8 до 2,7 млрд долларов. Большая часть прибыли оседает у наркоторговцев за пределами страны.

Экономика Афганистана

По данным Всемирного банка, Внутренний валовый продукт (ВВП) Афганистана в 2020 году составил 19,81 млрд долларов. Его доля в мировой экономике составляет 0,02%.


source: tradingeconomics.com

Экспорт составляет около 20% афганской экономики. При этом он делится на официальный и неофициальный. Ключевыми статьями дохода публичной международной торговли для Кабула является продажа ковров (45% от общего объема), сухофруктов (31%) и лекарственные растения (12%).


source: tradingeconomics.com

Главные потребители афганских товаров — Индия (47%), Пакистан (34%), Китай (3,6%) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), доля которых составляет 2,9%

Но все это касается участия Афганистана в официальной торговле. Как отмечают исследователи рынка, доля теневой опиумной экономики в этой стране достигает 6–11% от общего объема ВВП.

Героиновый трафик идет по контрабандным путям. Известны три главных дороги нелегальных поставок, из которых одна проходит через страны Персидского залива и Ближнего Востока. Еще один путь проложен через Иран и Турцию и далее в Юго-Восточную часть Европы, а третий — по транскавказскому каналу, откуда также тянется в Европу.

Талибы и мак

В конце нынешнего лета движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватило власть в Афганистане. Боевики воспользовались решением американского правительство свернуть военную миссию в республике. За короткое время талибам удалось взять под свой контроль большую часть территории страны, после чего они вошли в Кабул.

Сложившаяся ситуация привела к неопределенности с последующим ростом цен на опий в августе и сентябре. Это увеличило стимул афганских крестьян, преимущественно бедных и живущих в отдаленных регионах страны, выращивать опийный мак. Однако посевы культур проходят в конце осени — чаще всего в ноябре. Конечно, конечной урожай зависит от решения фермеров, но необходимо понимать, насколько они заинтересованы в том, чтобы увеличить свой доход.

С поправкой на неурожайные годы, прежде Афганистан наращивал объемы производства опиатов и поставок героина на мировой рынок. В прошлом году площадь посевов увеличилась сразу на 37% — таковы данные ООН, содержащиеся в одном из опубликованных в нынешнем году отчете.

Одержать условную победу в этой стране удалось лишь однажды. Это произошло при предыдущем правлении талибов, которые пришли к власти на рубеже веков.

Установившие в первый раз контроль над Афганистаном в 1996 году боевики движения «Талибан» решили отмыться от имиджа террористов и ввели запрет на культивирование опиатов в стране.

Поначалу это не приносило результатов, крестьяне отказывались подчиняться новым властям. И тогда талибы отправили в поля бульдозеры. Нескольких человек демонстративно посадили. Это дало некоторый результат. Общая площадь посевов уменьшилась на 90%, а предложение героина на мировом рынке снизилось в три раза. Впрочем, неизвестно, сохранялся бы этот успех длительное время, ведь талибы правили всего несколько лет.

К тому же, тогда новая политика вызвала недовольство в среде афганских крестьян и подорвала поддержку талибов, поскольку нищие фермеры потеряли последний доход.

Сейчас «Талибан» вновь объявил запрет на высеивание мака, однако эксперты относятся к этому скептически.

«Никаких перемен в теневой наркоэкономике Афганистана не предвидится, поскольку корни проблемы уходят слишком глубоко», — считает профессор Лондонского университета Джонатан Гудхэнд.

Полностью прекратить производство опиатов в Афганистане крайне сложно. Во-первых, в стране колоссальное число наркозависимых — их насчитывается несколько миллионов человек. Талибы даже объявили о намерении принудительно лечить афганцев. А во-вторых, у местных фермеров нет других источников дохода.

Предложение ООН

Экономика незаконных наркотиков становится все более сложной, и в последние годы производство основанного на опиатах метамфетамина в Афганистане резко возросло. Высокий региональный и глобальный спрос на него в сочетании с насыщенным рынком опиатов может подтолкнуть к дальнейшему расширению производства и других синтетических наркотиков.

«Ввиду нестабильной ситуации с безопасностью, затяжного экономического кризиса и чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, международное сообщество должно срочно обеспечить народу Афганистана основные потребности. Это поможет сократить производство опиатов», — говорится в новом отчете антинаркотического ведомства ООН.

Этот бриф был обнародован на политическом заседании Инициативы Парижского пакта, которое объединяет 58 стран и 23 организации по борьбе с незаконным оборотом афганских опиатов.

Теперь в ООН говорят о возможном одобрении действий в четырех областях: трансграничное сотрудничество, выявление и блокирование незаконных финансовых потоков, предотвращение утечки химических веществ-прекурсоров, а также профилактика и лечение наркозависимости.

Будут ли эти меры эффективными, покажет время. Пока в ООН лишь опубликовали отчет, в котором обозначили масштаб существующей проблемы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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