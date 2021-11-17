В Афганистане значительно увеличилось производство наркотиков

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности радикальных группировок. Данный текст не является пропагандой наркотических средств, а носит исключительно информационный характер. Все подробности приводятся для того, чтобы дать читателю наиболее полное представление об обстановке в Афганистане.

Производство опия в Афганистане увеличилось на восемь процентов в текущем году. Об этом говорится в соответствующем отчете Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

Судя по новым данным, общий объем опиатов достиг порядка 6800 тонн. По подсчетам экспертов, из этого сырья можно произвести около 320 тысяч тонн чистого героина. В таком объеме — это большая проблема для мирового сообщества.

Global Look Press / Oliver Weiken/dpa

В настоящий момент Афганистан занимает 85% мирового опиумного рынка. Восемь из десяти героиновых наркоманов потребляют продукцию, произведенную в этой стране. Об этом говорится в аналитической записке к брифу «Ситуация с наркотиками в Афганистане в 2021 году — последние результаты и новые угрозы».

«В новом обзоре подчеркивается острая необходимость в международной помощи для содействия устойчивому сокращению незаконного культивирования и производства опиатов», — пояснила исполнительный директор антинаркотического ведомства ООН Гада Вали.

По оценкам специалистов, преступные доходы от продажи афганских опиатов в 2021 году составили от 1,8 до 2,7 млрд долларов. Большая часть прибыли оседает у наркоторговцев за пределами страны.

Экономика Афганистана

По данным Всемирного банка, Внутренний валовый продукт (ВВП) Афганистана в 2020 году составил 19,81 млрд долларов. Его доля в мировой экономике составляет 0,02%.



source: tradingeconomics.com

Экспорт составляет около 20% афганской экономики. При этом он делится на официальный и неофициальный. Ключевыми статьями дохода публичной международной торговли для Кабула является продажа ковров (45% от общего объема), сухофруктов (31%) и лекарственные растения (12%).



source: tradingeconomics.com

Главные потребители афганских товаров — Индия (47%), Пакистан (34%), Китай (3,6%) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), доля которых составляет 2,9%

Но все это касается участия Афганистана в официальной торговле. Как отмечают исследователи рынка, доля теневой опиумной экономики в этой стране достигает 6–11% от общего объема ВВП.

Героиновый трафик идет по контрабандным путям. Известны три главных дороги нелегальных поставок, из которых одна проходит через страны Персидского залива и Ближнего Востока. Еще один путь проложен через Иран и Турцию и далее в Юго-Восточную часть Европы, а третий — по транскавказскому каналу, откуда также тянется в Европу.

Талибы и мак

В конце нынешнего лета движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватило власть в Афганистане. Боевики воспользовались решением американского правительство свернуть военную миссию в республике. За короткое время талибам удалось взять под свой контроль большую часть территории страны, после чего они вошли в Кабул.

Сложившаяся ситуация привела к неопределенности с последующим ростом цен на опий в августе и сентябре. Это увеличило стимул афганских крестьян, преимущественно бедных и живущих в отдаленных регионах страны, выращивать опийный мак. Однако посевы культур проходят в конце осени — чаще всего в ноябре. Конечно, конечной урожай зависит от решения фермеров, но необходимо понимать, насколько они заинтересованы в том, чтобы увеличить свой доход.

С поправкой на неурожайные годы, прежде Афганистан наращивал объемы производства опиатов и поставок героина на мировой рынок. В прошлом году площадь посевов увеличилась сразу на 37% — таковы данные ООН, содержащиеся в одном из опубликованных в нынешнем году отчете.

World Drug Report 2021

Around 275 million people used #drugs worldwide in the last year, while over 36 million people suffered from drug use disorders, according to the 2021 World Drug Report, released today by the United Nations Office on Drugs and Crime (#UNODC).@UN pic.twitter.com/1WW1gIdLuU — Sant Prasad Gupta (@GptSANT) October 22, 2021

Одержать условную победу в этой стране удалось лишь однажды. Это произошло при предыдущем правлении талибов, которые пришли к власти на рубеже веков.

Установившие в первый раз контроль над Афганистаном в 1996 году боевики движения «Талибан» решили отмыться от имиджа террористов и ввели запрет на культивирование опиатов в стране.

Поначалу это не приносило результатов, крестьяне отказывались подчиняться новым властям. И тогда талибы отправили в поля бульдозеры. Нескольких человек демонстративно посадили. Это дало некоторый результат. Общая площадь посевов уменьшилась на 90%, а предложение героина на мировом рынке снизилось в три раза. Впрочем, неизвестно, сохранялся бы этот успех длительное время, ведь талибы правили всего несколько лет.

К тому же, тогда новая политика вызвала недовольство в среде афганских крестьян и подорвала поддержку талибов, поскольку нищие фермеры потеряли последний доход.

Сейчас «Талибан» вновь объявил запрет на высеивание мака, однако эксперты относятся к этому скептически.

«Никаких перемен в теневой наркоэкономике Афганистана не предвидится, поскольку корни проблемы уходят слишком глубоко», — считает профессор Лондонского университета Джонатан Гудхэнд.

Полностью прекратить производство опиатов в Афганистане крайне сложно. Во-первых, в стране колоссальное число наркозависимых — их насчитывается несколько миллионов человек. Талибы даже объявили о намерении принудительно лечить афганцев. А во-вторых, у местных фермеров нет других источников дохода.

Предложение ООН

Экономика незаконных наркотиков становится все более сложной, и в последние годы производство основанного на опиатах метамфетамина в Афганистане резко возросло. Высокий региональный и глобальный спрос на него в сочетании с насыщенным рынком опиатов может подтолкнуть к дальнейшему расширению производства и других синтетических наркотиков.

«Ввиду нестабильной ситуации с безопасностью, затяжного экономического кризиса и чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, международное сообщество должно срочно обеспечить народу Афганистана основные потребности. Это поможет сократить производство опиатов», — говорится в новом отчете антинаркотического ведомства ООН.

Этот бриф был обнародован на политическом заседании Инициативы Парижского пакта, которое объединяет 58 стран и 23 организации по борьбе с незаконным оборотом афганских опиатов.

Participation in the Expert Working Group meeting on Precursors of the Paris Pact Initiative

On 28-29 October 2021, the CARICC employees attended online the Expert Working Group meeting on Precursors of the Paris Pact Initiative online held in Vienna, Austria, in hybrid format. pic.twitter.com/nlTFRpNNfw — CARICC (@CARICC_2018) November 2, 2021

Теперь в ООН говорят о возможном одобрении действий в четырех областях: трансграничное сотрудничество, выявление и блокирование незаконных финансовых потоков, предотвращение утечки химических веществ-прекурсоров, а также профилактика и лечение наркозависимости.

Будут ли эти меры эффективными, покажет время. Пока в ООН лишь опубликовали отчет, в котором обозначили масштаб существующей проблемы.

1 Организация запрещена на территории РФ.