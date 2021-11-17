Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 18:31
18:31
Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс задумалась о рождении третьего ребенка
18:30
Армия
Захарова: готовность Запада оказать военную помощь Киеву противоречит Минским соглашениям
18:28
Общество
Попова: согласие на прививку от COVID-19 не перекладывает всю ответственность на пациента
18:28
Политика
Лукашенко и Меркель договорились о конкретных шагах по решению миграционного кризиса
18:25
Армия
Военнослужащие ВСУ захватили в плен бойца Народной милиции ЛНР
18:25
Общество
Попова призвала сравнить эффективность всех вакцин от COVID-19 в мире
18:21
Происшествия
В Казани после отравления студентов задержали подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя
18:18
Экономика
Белоруссия 18 ноября остановит поставку электроэнергии на Украину
18:17
Общество
Блогер Манукян о решении Кехмана «отлучить» Бузову от МХАТа: Режет курицу, несущую золотые яйца
18:16
Политика
МИД РФ назвал опасными призывы Польши привлечь НАТО к решению миграционного кризиса
Все новости

Политолог Межевич рассказал о влиянии миграционного кризиса на запуск «СП-2»
Политика
Политолог Межевич рассказал о влиянии миграционного кризиса на запуск «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Миграционный кризис на польско-белорусской границе стал еще одним фронтом на политической арене. В конфликт интересов Варшавы и Минска включается все больше стран: ЕС обвиняет Белоруссию в намеренной эскалации ситуации, Минск же отвергает свою причастность и осуждает применение спецсредств польскими военными в отношении беженцев. Кроме того, в это противостояние пытаются втянуть Россию. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нелегальные мигранты попадают на польско-белорусскую границу через Москву. Ранее же со стороны ЕС звучали угрозы санкциями в адрес российской компании «Аэрофлот»: якобы она занимается транспортировкой беженцев.

Может ли Запад воспользоваться нынешним миграционным кризисом, чтобы отсрочить запуск «СП-2», в беседе с ФАН рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По мнению политолога, противостояние интересов и усугубление ситуации, возникшей на польско-белорусской границе, может затронуть сферы, которые, казалось бы, к миграционному кризису никакого отношения не имеют, в том числе и запуск нового российского газопровода.

Политолог Межевич рассказал о влиянии миграционного кризиса на запуск «Северного потока – 2»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Несмотря на то, что прямая связь здесь не прослеживается, обострение ситуации на границе может запустить цепную реакцию, в результате которой наши оппоненты могут начать эксперимент: кто от кого больше зависит. В связи с этим вообще все может посыпаться: начиная от «Северного потока — 2», заканчивая огромным количеством других последствий», — объяснил политолог.

По мнению Межевича, для войны интересов, из-за которой запуск «Северного потока — 2» может быть отсрочен, приближающиеся холода и энергетический кризис — не повод пойти на попятную. 

«Люди, которые принимают решение в Брюсселе, точно не замерзнут. А замерзнет или нет население Европы, им наплевать», — сказал он.

На данный момент сертификация «Северного потока — 2» вновь приостановлена. В этот раз представители Федерального сетевого агентства указали, что оператор магистрали Nord Stream 2 обязан иметь организационную форму, которая будет соответствовать актуальному законодательству ФРГ.
 

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Межевич рассказал о влиянии миграционного кризиса на запуск «СП-2»
россия белоруссия польша северный поток - 2 миграционный кризис межевич
Комментировать