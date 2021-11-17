Политолог Межевич рассказал о влиянии миграционного кризиса на запуск «СП-2»

Миграционный кризис на польско-белорусской границе стал еще одним фронтом на политической арене. В конфликт интересов Варшавы и Минска включается все больше стран: ЕС обвиняет Белоруссию в намеренной эскалации ситуации, Минск же отвергает свою причастность и осуждает применение спецсредств польскими военными в отношении беженцев. Кроме того, в это противостояние пытаются втянуть Россию. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нелегальные мигранты попадают на польско-белорусскую границу через Москву. Ранее же со стороны ЕС звучали угрозы санкциями в адрес российской компании «Аэрофлот»: якобы она занимается транспортировкой беженцев.

Может ли Запад воспользоваться нынешним миграционным кризисом, чтобы отсрочить запуск «СП-2», в беседе с ФАН рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По мнению политолога, противостояние интересов и усугубление ситуации, возникшей на польско-белорусской границе, может затронуть сферы, которые, казалось бы, к миграционному кризису никакого отношения не имеют, в том числе и запуск нового российского газопровода.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Несмотря на то, что прямая связь здесь не прослеживается, обострение ситуации на границе может запустить цепную реакцию, в результате которой наши оппоненты могут начать эксперимент: кто от кого больше зависит. В связи с этим вообще все может посыпаться: начиная от «Северного потока — 2», заканчивая огромным количеством других последствий», — объяснил политолог.

По мнению Межевича, для войны интересов, из-за которой запуск «Северного потока — 2» может быть отсрочен, приближающиеся холода и энергетический кризис — не повод пойти на попятную.

«Люди, которые принимают решение в Брюсселе, точно не замерзнут. А замерзнет или нет население Европы, им наплевать», — сказал он.

На данный момент сертификация «Северного потока — 2» вновь приостановлена. В этот раз представители Федерального сетевого агентства указали, что оператор магистрали Nord Stream 2 обязан иметь организационную форму, которая будет соответствовать актуальному законодательству ФРГ.

