Сотрудники «Роснефти» станут первыми добровольцами в создании базы геномов России

Москва, 17 ноября. Национальную систему генетической информации создадут в России, первыми добровольными участниками проекта станут сотрудники «Роснефти».

Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин. Соглашение о сотрудничестве между правительством и «Роснефтью» было подписано в начале марта. В базу генетических данных на первоначальном этапе планируется внести информацию о 100 тыс. россиян.

Президент России Владимир Путин в 2020 году дал поручение правительству обеспечить финансирование проекта по созданию аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Разработкой занимался НИЦ «Курчатовский институт».

Компания «Роснефть» будет сотрудничать с сингапурской Trafigura в вопросе сокращения выбросов СО2 по всей цепочке поставок черного золота. Соответствующее соглашение было подписано между сторонами на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.