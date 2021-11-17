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Древнеегипетский храм Хатшесуп оказался мастерской для начинающих художников

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 16:07
Наука
Древнеегипетский храм Хатшесуп оказался мастерской для начинающих художников
pixabay.com

Сакраменто, 17 ноября. Исследуя расписные рельефы храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, ученые выяснили, как была организована отделка стен святилища. Как оказалось, стены храма расписывали как опытные, так и начинающие скульпторы. Об этом сообщает журнал Antiquity.

Комплекс, называющийся Джесер-Джесеру, находится в ущелье на западном берегу Нила. Сооружение включает три яруса с террасами, портиками и крытыми залами.

Часовня Хатшепсут является самым большим крытым помещением в Джесер-Джесеру. Польская исследовательница Анастасия Ступко-Любчиньска выявила незначительные на первый взгляд различия в работе художников, свидетельствующие о разном уровне их мастерства. Различия касались техники рисунка и вырезания иероглифов. Как оказалось, в часовне работали не только признанные художники, но и подмастерья.

Египтология становится все более увлекательной и доступной для широкой аудитории. В частности, в университете Беркли создали VR-технологию, позволяющую любому желающему виртуально «прогуляться» по египетской гробнице.

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искусство пирамиды египтология
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