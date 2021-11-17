Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в ближайшие выходные

Вашингтон, 17 ноября. Астероид 2016 JG12 пролетит около Земли 20 ноября. Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил о потенциально опасном объекте.

Представители ведомства сообщили, что космический объект приблизится к Земле на расстояние более пяти миллионов километров. Его скорость превышает семь километров в секунду. А размеры варьируются от 83 до 190 метров.

Впервые ведомство зафиксировало появление объекта в мае 2016 года. Представители NASA предположили, что небесное тело не последний раз пролетит рядом с Землей в течение следующих десятилетий. Но вероятность того, что он сможет так же близко приблизиться к планете, как в ближайшие выходные, мала.

Астероид 2021 UA1 недавно стал неожиданностью для ученых. Американские астрономы сообщили, что космическое тело размером с холодильник приближается к Земле.