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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в ближайшие выходные

Наука
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в ближайшие выходные
pixabay.com

Вашингтон, 17 ноября. Астероид 2016 JG12 пролетит около Земли 20 ноября. Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил о потенциально опасном объекте.

Представители ведомства сообщили, что космический объект приблизится к Земле на расстояние более пяти миллионов километров. Его скорость превышает семь километров в секунду. А размеры варьируются от 83 до 190 метров.

Впервые ведомство зафиксировало появление объекта в мае 2016 года. Представители NASA предположили, что небесное тело не последний раз пролетит рядом с Землей в течение следующих десятилетий. Но вероятность того, что он сможет так же близко приблизиться к планете, как в ближайшие выходные, мала.

Астероид 2021 UA1 недавно стал неожиданностью для ученых. Американские астрономы сообщили, что космическое тело размером с холодильник приближается к Земле.

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