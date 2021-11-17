Путин благословил Курчатовский институт на генетические исследования в виноделии

Москва, 17 ноября. Президент России Владимир Путин пожелал удачи Курчатовскому институту в генетических исследованиях в области виноделия.

Со времен реализации Советским Союзом ядерного проекта, Курчатовский институт доводит поставленные задачи до логического завершения. Российский лидер благословил учреждение на генетические исследования в виноделии.

«Мы знаем еще со времен реализации СССР ядерного проекта, что если Курчатник за что-то берется, то он делает это основательно, доводит всегда задачи до логического завершения, поэтому, чувствую, у нас будет и что выпить, и чем закусить. Поэтому желаю вам успехов», — сказал Путин.