Взрыв газопровода на юге Ирана привел к подземным толчкам

Тегеран, 17 ноября. В южной части Ирана произошел мощный взрыв на газопроводе неподалеку от деревни Рамис провинции Хузестан. По сообщениям местных жителей, детонация была настолько сильной, что привела к подземным толчкам.

Представители муниципалитета заявили, что в результате аварии жертв нет, оценка нанесенного ущерба будет выполнена после устранения возгорания. Причиной взрыва, как сказали местные власти, стал физический износ оборудования и утечка горючего вещества.

انفجار خط لوله گاز در روستای رمیص بخش مشراگه

شهرستان #رامشیر

استان #خوزستان

چهارشنبه ز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ pic.twitter.com/k0dzbqLLet — بگونه (@begoonah1) November 17, 2021

Аварии на трубопроводах в провинции Хузестан уже бывали и раньше. Например, аналогичное происшествие случилось в июле текущего года в районе поселения Шуш, в результате чего три человека погибли и еще четверо получили ранения. А в 2019 году жертвами взрыва из-за утечки трубопровода на участке Ахваз — Бендер-Махшехр стали пятеро иранцев, шестеро были доставлены в медицинские учреждения.

Global Look Press / Xinhua

Примечательно, что в этом году на иранских объектах энергетической инфраструктуры случилось множество подобных аварий. В начале мая крупный пожар и ряд взрывов произошли на химическом заводе в городе Кум. При ликвидации возгорания пострадали несколько спасателей, однако в результате удалось избежать распространения огня. В конце того же месяца из-за повреждения и взрыва трубы с кислородом на нефтехимическом заводе в Ассалуйе провинции Бушир погиб один рабочий, трое ранены.

#BREAKING #IRAN #ASALUYEH



????EXPLOSION & FIRE AT A PETROCHEMICAL PLANT IN ASALUYEH in SOUTHERN IRAN



1 person was killed and 2 others were injured in on Wednesday,

in the 3rd such incident in the past four days.

Via JPost #Video via Terror Alarm#BreakingNews #Flash #Watch pic.twitter.com/0VBsw93vFx — loveworld (@LoveWorld_Peopl) May 26, 2021

Для расследования причин происшествия была сформирована специальная группа, однако результаты ее работы не оглашались. Через несколько дней после этого случилось пожар на одном из резервуаров завода по переработке нефти в районе Тегерана — крупнейшем в стране предприятии, производящем бензин, дизельное топливо и горюче-смазочные материалы. Причиной вновь стала утечка газа, причем чрезвычайным службам пришлось ждать полного выгорания веществ в резервуаре перед его тушением.

Во многих случаях аварии начинались с поломок в трубопроводах, которые являются одной из наиболее уязвимых частей подобных комплексов. Количество происшествий на предприятиях нефтегазовой промышленности, вкупе с недавними диверсиями на ядерных объектах, может показаться подозрительным. Однако проверить, происки ли это противников Ирана или действительно физический износ устаревшего оборудования, пока не представляется возможным.