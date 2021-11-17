Взрыв газопровода на юге Ирана привел к подземным толчкам

Тегеран, 17 ноября. В южной части Ирана произошел мощный взрыв на газопроводе неподалеку от деревни Рамис провинции Хузестан. По сообщениям местных жителей, детонация была настолько сильной, что привела к подземным толчкам.
Представители муниципалитета заявили, что в результате аварии жертв нет, оценка нанесенного ущерба будет выполнена после устранения возгорания. Причиной взрыва, как сказали местные власти, стал физический износ оборудования и утечка горючего вещества.
انفجار خط لوله گاز در روستای رمیص بخش مشراگه— بگونه (@begoonah1) November 17, 2021
شهرستان #رامشیر
استان #خوزستان
چهارشنبه ز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ pic.twitter.com/k0dzbqLLet
Аварии на трубопроводах в провинции Хузестан уже бывали и раньше. Например, аналогичное происшествие случилось в июле текущего года в районе поселения Шуш, в результате чего три человека погибли и еще четверо получили ранения. А в 2019 году жертвами взрыва из-за утечки трубопровода на участке Ахваз — Бендер-Махшехр стали пятеро иранцев, шестеро были доставлены в медицинские учреждения.
Примечательно, что в этом году на иранских объектах энергетической инфраструктуры случилось множество подобных аварий. В начале мая крупный пожар и ряд взрывов произошли на химическом заводе в городе Кум. При ликвидации возгорания пострадали несколько спасателей, однако в результате удалось избежать распространения огня. В конце того же месяца из-за повреждения и взрыва трубы с кислородом на нефтехимическом заводе в Ассалуйе провинции Бушир погиб один рабочий, трое ранены.
#BREAKING #IRAN #ASALUYEH— loveworld (@LoveWorld_Peopl) May 26, 2021
????EXPLOSION & FIRE AT A PETROCHEMICAL PLANT IN ASALUYEH in SOUTHERN IRAN
1 person was killed and 2 others were injured in on Wednesday,
in the 3rd such incident in the past four days.
Via JPost #Video via Terror Alarm#BreakingNews #Flash #Watch pic.twitter.com/0VBsw93vFx
Для расследования причин происшествия была сформирована специальная группа, однако результаты ее работы не оглашались. Через несколько дней после этого случилось пожар на одном из резервуаров завода по переработке нефти в районе Тегерана — крупнейшем в стране предприятии, производящем бензин, дизельное топливо и горюче-смазочные материалы. Причиной вновь стала утечка газа, причем чрезвычайным службам пришлось ждать полного выгорания веществ в резервуаре перед его тушением.
Во многих случаях аварии начинались с поломок в трубопроводах, которые являются одной из наиболее уязвимых частей подобных комплексов. Количество происшествий на предприятиях нефтегазовой промышленности, вкупе с недавними диверсиями на ядерных объектах, может показаться подозрительным. Однако проверить, происки ли это противников Ирана или действительно физический износ устаревшего оборудования, пока не представляется возможным.