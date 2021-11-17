Business Insider: помощь США не спасет страны НАТО от российского флота в Черном море

Нью-Йорк, 17 ноября. Страны НАТО не смогут противостоять Военно-морскому флоту России в Черном море даже в случае поддержки со стороны США. К такому выводу пришли эксперты Business Insider.

Черноморский регион является одним из ключевых пунктов российской оборонной стратегии. Именно поэтому западные страны пытаются изменить в свою пользу баланс сил в Черном море, а Москва отвечает на их недружественные действия усилением своего флота, передает «ПолитРоссия».

По словам экспертов, базирующиеся в Черноморском регионе члены и партнеры НАТО обладают весьма скромными военно-морскими силами. Так, в составе ВМС Румынии есть три фрегата, семь корветов и одна старая подводная лодка. Болгарский флот располагает четырьмя фрегатами и тремя корветами. Турция обладает мощным флотом, однако Анкара не намерена портить отношения с Москвой в угоду НАТО.

Страны Черноморского региона могут запросить военную поддержку у США, однако Вашингтон не поможет союзникам по НАТО, поэтому они обречены на поражение в случае вооруженного противостояния с Россией в Черном море.

«Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы от 1936 года ограничивает количество судов, которые нечерноморские страны могут отправлять в Черное море. Конвенция также ограничивает пребывание этих кораблей до 21 дня. Ограничения приносят пользу России и препятствуют тому, что могут сделать США», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что учения стран НАТО в Черном море с применением стратегической авиации и боевого оружия являются серьезным вызовом для Москвы. При этом глава государства отметил, что считает нецелесообразным принятие жестких мер в ответ на действия ВМС США в Черном море, поэтому российские военные ограничиваются лишь сопровождением иностранных самолетов и кораблей, передает «Царьград».