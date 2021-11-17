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«Нужно снимать больше таких фильмов»: актер Воробьев поддержал кинокартину «16-й»

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 16:04
Общество
«Нужно снимать больше таких фильмов»: актер Воробьев поддержал кинокартину «16-й»
vk.com  /  Сергей Воробьев

Российский актер, постановщик трюков Сергей Воробьев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал о главной особенности фильма-исповеди Евгения Пригожина «16-й».

По его мнению, в кино в первую очередь должен быть юмор, который в фильме «16-й» уже по достоинству оценили многие критики и артисты.

Сюжет фильма «16-й» рассказывает о команде из 16 молодых людей и событиях, предшествующих победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Изначально зрители предполагали, что фильм будет снят в документальном жанре, однако создатели картины представили ее как комедию и не прогадали.

«Юмор всегда нужен. Если его не будет, то все будут серьезными и все события в жизни будут казаться более грустными. В кино юмор в первую очередь должен присутствовать. В любом случае, задумка интересная. Больше нужно снимать фильмов на реальных событиях, в которых будет юмор и хорошие человеческие отношения», — прокомментировал Сергей Воробьев.

«Нужно снимать больше таких фильмов»: Актер Воробьев поддержал кинокартину «16-й»
Кадр из фильма «16-й» /

Ранее актер, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин рассказал, что благодаря таким картинам, как фильм-исповедь «16-й», могут появиться новые таланты вроде писателя Салтыкова-Щедрина. Собеседник поделился своим отношением к тому факту, что создатели картины предпочли выбрать для нее сатирическое направление.

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актер 16-й фильм 16-й
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