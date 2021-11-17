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Избирком Ливии составил предварительный список кандидатов в президенты
Весь мир
Избирком Ливии составил предварительный список кандидатов в президенты
www.facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 17 ноября. Высшая избирательная комиссия Ливии продолжает прием документов о выдвижении кандидатур на президентские и парламентские выборы. За десять дней 826 человек изъявили желание побороться за право войти в состав Палаты представителей и семь граждан — на пост главы государства.

Специалисты ВИК сверяют анкеты на соответствие закону о плебисците. После они передают их данные в Министерство внутренних дел для проверки наличия или отсутствия судимости и уголовных расследований.

В случае успеха граждан вносят в список кандидатов, который предоставят избирателям во время выборов, запланированных на 24 декабря. В предварительном реестре парламента зарегистрирован 826 претендент.

Список кандидатов в президенты значительно меньше. До окончания регистрации осталось шесть дней и в нем пока семь человек.

Первым претендентом стал генеральный директор Al Hamra Company Абдель Хаким Байо.

Вторым зарегистрировался сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам Каддафи.

Третьим подал документы политический активист с запада Ливии Асаад Мухсин Захио.

Четвертым в списке оказался триполитанский правозащитник в сфере здравоохранения, доктор Файдан Хамза.

Пятым претендентом стал заместитель председателя Высшего совета шейхов и старейшин племен Ливии Ас-Сенуси аз-Зави.

Шестым зарегистрировался главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

Заключающим, но не последним в списке, оказался председатель «Партии саммита» Абдалла Накер.

По меньшей мере еще три человека заявили о намерении баллотироваться на пост президента страны: спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех, член парламента Абдель Салам Насия и министр иностранных дел бывшего Восточного правительства Абдель Хади аль-Хувейдж. Они планируют подать документы в ВИК в ближайшее время.

Согласно закону о выборах, зарегистрироваться в качестве кандидата следует до 22 ноября включительно. По завершении проверки всех граждан, подавших анкеты, сотрудники ведомства составят окончательные списки претендентов и обнародуют их.

Высшая избирательная комиссия ранее заявила, что придерживается нейтралитета при получении документов от граждан, желающих участвовать в плебисците. Мероприятие проходит в рамках действующего законодательства.

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