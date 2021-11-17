Маркетолог Григорьев оценил распад компании Toshiba на три части

Никакие скандалы среди руководства не могут привести к разделению компаний на разные части. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Стало известно, что вскоре после скандала по поводу сговора руководства корпорации Toshiba с чиновниками японского правительства компания объявила о распаде на три части.

«Разделение компании на разные бизнесы — решение, которое связано с обстоятельствами, а не компрометацией какого-то высшего должностного лица. То, что кто-то кому-то дал взятку или приставал к секретарше, — не повод делить или объединять компании», — сказал эксперт.

Николай Григорьев назвал единственную, по его мнению, причину, которая привела к распаду компании: именно из-за факта сговора с японским правительством.

«Предполагаю, если скандал настолько дискредитировал сам бренд, то, возможно, разделение связано с ребрендингом. […] Может быть, никакой связи нет. Может быть, компания планировала разделение. Тут произошел инцидент, а события просто ускорились», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Николай Григорьев

В завершение он добавил, что само явление, когда успешная корпорация может разделяться на части, вовсе не такая уж редкость.

«В корпорациях существует перекрестное субсидирование. Далеко не все подразделения обладают достаточной эффективностью и живут за счет общего котла. Когда компания видит, что одна ее часть, так сказать, паразитирует на другой, замедляет рост, то сначала осуществляется дивизионализация: бизнес делят на дивизионы, каждый из которых проводит самостоятельную рыночную, финансовую и производственную политику. Если даже такая мера не приводит к повышению эффективности, то компанию делят. Каждая из этих частей сама пытается выжить и развиваться», — подытожил маркетолог.

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