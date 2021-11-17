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Евросоюз выделит 700 тысяч евро на помощь беженцам на польско-белорусской границе

Политика
Евросоюз выделит 700 тысяч евро на помощь беженцам на польско-белорусской границе
pixabay.com

Брюссель, 17 ноября. Европейский союз выделит 700 тысяч евро на экстренную помощь мигрантам на польско-белорусской границе, сказано в заявлении Еврокомиссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Евросоюза начала накаляться после того, как усилился поток беженцев с Ближнего Востока. Мигранты пытаются прорваться через Польшу в другие страны ЕС.

Как стало известно ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал, что странам ЕС «с весны аукнется» их отношение к мигрантам. По словам политика, он не желает зла Европе и не хочет оказаться правым, тем не менее впереди ЕС ждет возмездие.

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беженцы евросоюз белоруссия лукашенко
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