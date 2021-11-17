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Представитель Правительства ФРГ Зайберт указал на пользу диалога Меркель и Лукашенко

Политика
Представитель Правительства ФРГ Зайберт указал на пользу диалога Меркель и Лукашенко
pixabay.com

Берлин, 17 ноября. Официальный Минск имеет возможность изменить ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Об этом заявил представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В беседе с журналистами немецких изданий Зайберт указал на пользу диалога президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера Германии Ангелы Меркель. Этот разговор нужен был для улучшения сложившегося положения, пояснил представитель.

«Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей, имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого не признает Германия и все другие европейские государства-члены», — говорится в заявлении официального представителя немецкого правительства.

Ранее в МИД Эстонии сообщили о «требованиях» Лукашенко в обмен на прекращение миграционного кризиса. Для этого Германии нужно признать его президентский статус и снять все санкции со стороны Евросоюза.

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