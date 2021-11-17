Ляшко объяснил, почему Украина стоит на коленях перед Россией

Киев, 17 ноября. Разразившийся на Украине энергетический кризис заставляет граждан страны искать виновных в произошедшем.

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко уже нашел ответ на этот животрепещущий вопрос. Политик уверен, что главным виновником происходящего является президент Владимир Зеленский вместе с подконтрольной ему партией «Слуга народа».

Как считает экс-нардеп, именно действия и указы главы государства привели к тому, что Украина не только окончательно потеряла свою энергетическую независимость, но и оказалась в полной зависимости от России в этой сфере.

Ляшко напомнил, что в 2019 году, вскоре после прихода к власти, именно Зеленский снял мораторий на закупку электроэнергии у РФ.

«В 2019 году партия Зеленского парламентским большинством приняла закон, который вновь разрешил импорт российской и белорусской электроэнергии. Премьер Шмыгаль завизировал этот закон, а президент Зеленский его подписал», — рассказал политик во время выступления перед журналистами.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По словам бывшего депутата Рады, президент Украины также поспособствовал тому, что главная государственная энергетическая компания страны оказалась практически парализована.

«В интересах олигарха Коломойского Зеленский довел до банкротства государственную компанию Центрэнерго. У нее нет угля, склады пустые, а энергоблоки простаивают. Зато мы покупаем импортную электроэнергию и платим за это миллиарды долларов», — отмечает он.

В итоге, как считает Ляшко, Украина практически перестала сама себя обеспечивать энергоресурсами и впала в полную зависимость от России в этом вопросе.

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

«Сегодня Украина фактически стоит на коленях перед Россией. В результате действий Зеленского и его парламентского большинства Украина не может самостоятельно и независимо обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021-2022 года», — подчеркнул экс-депутат.

На фоне всего произошедшего политик обвинил президента Зеленского и партию «Слуга народа» в государственной измене и коррупции. Соответствующее заявление на главу государства он уже направил в прокуратуру.

«За прошлый год мы заплатили за российскую и белорусскую электроэнергию больше миллиарда долларов. Это убытки для украинской экономики, потерянные рабочие места, недополученные налоги. В действиях президента Владимира Зеленского и Верховной рады видны признаки государственной измены, злоупотребления властью и коррупции, потому что в результате за два года Украина фактически вернулась в состояние энергетической зависимости от России», — убежден бывший нардеп Олег Ляшко.

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