Сын Кости Цзю одержал 20-ю победу на профессиональном ринге

Голд-Кост, 17 ноября. Сын именитого боксера Кости Цзю выиграл свой 20-й поединок на профессиональном ринге, одержав победу над Такеши Иноуэ из Японии.

Тим Цзю единогласным решением судей победил Такеши Иноуэ в бою за титул чемпиона WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Поединок австралийского и японского спортсменов состоялся в Голд-Косте. Цзю доминировал на протяжении всего поединка. В 12-м раунде сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе отправил японца в нокдаун. Цзю одержал 20-ю победу в 20 поединках на профессиональном ринге.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на поединок американца Макса Холлоуэя и мексиканца Яира Родригеса. Бой стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 197.