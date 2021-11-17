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Сын Кости Цзю одержал 20-ю победу на профессиональном ринге

Спорт
Сын Кости Цзю одержал 20-ю победу на профессиональном ринге
instagram.com  /  @timtszyu

Голд-Кост, 17 ноября. Сын именитого боксера Кости Цзю выиграл свой 20-й поединок на профессиональном ринге, одержав победу над Такеши Иноуэ из Японии.

Тим Цзю единогласным решением судей победил Такеши Иноуэ в бою за титул чемпиона WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Поединок австралийского и японского спортсменов состоялся в Голд-Косте. Цзю доминировал на протяжении всего поединка. В 12-м раунде сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе отправил японца в нокдаун. Цзю одержал 20-ю победу в 20 поединках на профессиональном ринге.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на поединок американца Макса Холлоуэя и мексиканца Яира Родригеса. Бой стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 197.

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бокс спорт цзю иноуэ
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