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Ида Галич объявила о поисках бойфренда

Шоу-бизнес
Ида Галич объявила о поисках бойфренда
instagram.com  /  @galichida

Москва, 17 ноября. Блогер и телеведущая Ида Галич, официально оформившая развод с Аланом Басиевым, в поисках новых отношений. Она не исключила, что может найти бойфренда на съемках шоу «Русский ниндзя», ведущей которого она является.

Блогер отметила, что в новом шоу СТС участвуют спортивные и «до умопомрачения сексуальные» атлеты. Она в шутку сказала, что ради этого и взялась за проект «Русский ниндзя».

«Ида Галич в поисках нового парня! Участники, если кто-то не женат, обаятелен, умен и с прекрасным чувством юмора, давайте знакомиться. Может, рожу кому-то из вас олимпийского чемпиона», — призналась знаменитость в интервью OK!

Блогер добавила, что занимается спортом, чтобы держать себя в форме. По словам Галич, она пробовала и экстрим. Звезда прыгала с парашютом и напомнила, что родила ребенка, что, по ее мнению, не менее рискованно.

В конце прошлого года Галич и Басиев объявили о расставании, спустя несколько месяцев пара официально развелась. Как отметила 31-летняя знаменитость, инициатором разрыва стал бывший супруг.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ида Галич объявила о поисках бойфренда
отношения русский ниндзя ида галич
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