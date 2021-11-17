Телеведущий Дмитрий Дибров назвал большинство телезрителей идиотами

Москва, 17 ноября. Телеведущий и журналист Дмитрий Дибров крайне нелестно отозвался о людях, которые смотрят телевизор. Шоумен убежден, что подавляющее большинство аудитории — идиоты.

Дибров допустил резкое высказывание, вспоминая о начале карьеры на советском телевидении. Он обозвал современных зрителей, отвечая на вопрос «Экспресс газеты», как изменилось отечественное телевидение.

«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может даже 70-х. Сейчас 80% зрителей — идиоты, тогда как 20 — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда», — заявил телеведущий.

При этом, по словам журналиста, у старой эпохи была особенность — никто не думал о деньгах. Первым на телевидении о финансовой стороне вопроса начал беспокоиться ныне покойный Владислав Листьев, утверждает Дибров.

В интервью многолетний ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» раскрыл, сколько зарабатывает на телевидении. Эта деятельность приносит ему более 3 миллионов рублей в месяц.