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Американские ученые отметили у бабушек больше любви к внукам, чем к своим детям

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 15:32
Наука
Американские ученые отметили у бабушек больше любви к внукам, чем к своим детям
pixabay.com  /  brenkee

Атланта, 17 ноября. Многие люди замечают, что пожилые женщины очень сильно любят своих внуков. Похоже, что ученые Эморийского университета доказали это научно. Эксперимент описан в статье, вышедшей в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Психологи привлекли к исследованию 50 женщин, у которых есть хотя бы один внук возрастом от трех до 12 лет. Оказалось, что во время просмотра фотографий с внуками у бабушек активировались в мозге зоны, отвечающие за эмоциональную эмпатию. Это означает, что бабушки радуются, когда их внуки испытывают позитивные чувства, и грустят, когда внукам плохо. А вот фотографии детей активировали зоны, ответственные за когнитивную эмпатию.

«У маленьких детей, вероятно, развились черты, позволяющие манипулировать не только материнским мозгом, но и мозгом бабушек. Взрослый ребенок не обладает такими же «милыми» чертами лица, которые есть у внука, поэтому теряет преимущество перед пожилыми женщинами», — пояснил ведущий автор работы профессор антропологии Джеймс Риллинг.

Полученные результаты доказали существование в мозге системы «родительской заботы», считает эксперт. В дальнейшем ученые планируют понять, как на фотографии внуков влияют на мозг дедушек.

Ранее американец поразился тому, как сильно русские бабушки балуют своих внуков. В США, по его словам, такой заботы не увидеть.

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эмпатия психология внуки
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