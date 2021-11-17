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Врач Ольга Шарапова рассказала о пользе и вреде имбиря
Общество
Врач Ольга Шарапова рассказала о пользе и вреде имбиря
flickr.com  / 

Москва, 17 ноября. Имбирь обладает разнообразными полезными свойствами, которые выходят за рамки простой пищевой добавки. Например, содержащийся в нем витамин С помогает организму бороться с вирусами и активизирует иммунитет. Издание «Вести Подмосковья» обратилось к эксперту, чтобы узнать о пользе и вреде имбиря.

Заслуженный врач России, главный врач Городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова подтвердила пользу имбиря при простудных заболеваниях.

«Имбирь облегчает симптомы болезни, согревает организм и способствует скорейшему выздоровлению», — сообщила она.

Она добавила, что алкалоид гингерол, содержащийся в имбире, обладает антибактериальными свойствами, а еще благодаря ему имбирные напитки как раз отлично согревают. Кроме того, многие худеющие люди добавляют имбирь в свой рацион, чтобы усилить метаболизм и избавится от лишнего веса.

Однако всегда нужно помнить: то, что хорошо для одних, может нанести вред другим.

«Нельзя употреблять имбирь при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах. Также он не рекомендуется людям с гастритом, язвой и другими проблемами желудка и кишечника. Имбирь категорически противопоказан тем, у кого подтвержден гепатит и цирроз печени. Для этих пациентов он смертельно опасен!» — предупредила врач Ольга Шарапова.

Имбирь становится частью напитков, которые многие любят готовить именно осенью. Теплая ароматная чашка в руках способна легко прогнать сезонную хандру.

Ранее ФАН приводил мнение врача-диетолога Елены Соломатиной. Она считает, что имбирь обладает мощным антиоксидантным свойством и помогает поддерживать здоровье.

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здоровье простуда имбирь
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