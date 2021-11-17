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Дмитрий Дибров заявил, что зарабатывает больше 3 млн рублей в месяц на телевидении

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 15:22
Общество
Дмитрий Дибров заявил, что зарабатывает больше 3 млн рублей в месяц на телевидении
Прес-служба Первого канала

Москва, 17 ноября. Знаменитый ведущий Дмитрий Дибров уже долгие годы работает на телевидении. Журналист ежемесячно получает миллионы рублей за проекты на ТВ.

Дмитрий Дибров долгое время ведет программу «Кто хочет стать миллионером?», герои которой борются за денежный приз. Программа идет на Первом канале. Журналист «Экспресс газеты» поинтересовался у Диброва, какая зарплата у ведущего популярного шоу на федеральном канале.

«Не меньше 50 тысяч долларов в месяц, то есть в рублях примерно 3,5 миллиона», — честно заявил Дибров.

Однажды Диброву предлагали взятку на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Но он отказался, так как выступает за победу настоящих эрудитов.

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