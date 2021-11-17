Анна Седокова запретила четырехлетнему сыну слушать русскоязычные песни

Москва, 17 ноября. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пожаловалась на музыкальные вкусы своего четырехлетнего сына Гектора. Певица призналась, что запретила ребенку слушать русскоязычные песни.

Знаменитость поделилась историей о трудностях, возникших с мальчиком, на своей странице в Instagram. По словам Седоковой, она всегда старалась контролировать, какую музыку слушают в ее семье. Сама артистка предпочитает классическое пианино и джаз. Однако сын поп-звезды попал в компанию детей, любящих русские песни с обилием грубой лексики.

«Одна хуже следующей. Мои уши наливаются кровью, когда он подыскивает себе подходящую песню. И я не только про текст. Я про посыл, про позиционирование женщины», — возмутилась певица.

По словам Седоковой, ее сын не понимает, о чем идет речь в этих треках. При этом исполнительница видит в случившемся и свою вину — например, она хохотала, когда мальчик танцевал под взрослый хит. Кроме того, ребенок до слез расстраивался, когда артистка выключала его музыку, поэтому она обычно разрешала послушать еще одну песню.

«Итак, сегодня я сказала: «Хватит». И запретила ему слушать русскоязычную музыку. Детскую можно. Взрослую — нет», — рассказала Седокова.

Экс-солистка «ВИА Гры» считает, что допустила ошибку, поэтому должна ее исправить. При этом к исполнителям у певицы претензий нет, поскольку они выпускают музыку в категории 18+.

Помимо сына, у Седоковой есть две дочери от бывших мужей. Одна из девочек живет в США со своим отцом. Недавно артистка воссоединилась с дочерью, отправившись в Лос-Анджелес.