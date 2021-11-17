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Анна Седокова запретила четырехлетнему сыну слушать русскоязычные песни

Шоу-бизнес
Анна Седокова запретила четырехлетнему сыну слушать русскоязычные песни
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 17 ноября. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пожаловалась на музыкальные вкусы своего четырехлетнего сына Гектора. Певица призналась, что запретила ребенку слушать русскоязычные песни.

Знаменитость поделилась историей о трудностях, возникших с мальчиком, на своей странице в Instagram. По словам Седоковой, она всегда старалась контролировать, какую музыку слушают в ее семье. Сама артистка предпочитает классическое пианино и джаз. Однако сын поп-звезды попал в компанию детей, любящих русские песни с обилием грубой лексики.

«Одна хуже следующей. Мои уши наливаются кровью, когда он подыскивает себе подходящую песню. И я не только про текст. Я про посыл, про позиционирование женщины», — возмутилась певица.

По словам Седоковой, ее сын не понимает, о чем идет речь в этих треках. При этом исполнительница видит в случившемся и свою вину — например, она хохотала, когда мальчик танцевал под взрослый хит. Кроме того, ребенок до слез расстраивался, когда артистка выключала его музыку, поэтому она обычно разрешала послушать еще одну песню.

«Итак, сегодня я сказала: «Хватит». И запретила ему слушать русскоязычную музыку. Детскую можно. Взрослую — нет», — рассказала Седокова.

Экс-солистка «ВИА Гры» считает, что допустила ошибку, поэтому должна ее исправить. При этом к исполнителям у певицы претензий нет, поскольку они выпускают музыку в категории 18+.

Помимо сына, у Седоковой есть две дочери от бывших мужей. Одна из девочек живет в США со своим отцом. Недавно артистка воссоединилась с дочерью, отправившись в Лос-Анджелес.

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