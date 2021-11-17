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Печать бумажных COVID-сертификатов запустили в российских МФЦ

Общество
Печать бумажных COVID-сертификатов запустили в российских МФЦ
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 17 ноября. Бумажные сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании начали печатать в МФЦ, сообщили Минцифры и Минэкономразвития России.

Данной услугой могут воспользоваться как россияне, так и иностранные граждане с видом на жительство или иным документом, разрешающим проживание в РФ. За первые сутки бумажные COVID-сертификаты получили 50 тыс. человек.

«Работа проведена в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина», — отметили в Минцифры России.

Новые сертификаты о вакцинации против коронавируса единого образца начали выдавать в России с 8 ноября. Информация об этом появилась ранее на официальном интернет-портале правовой информации.

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мфц qr-код минцифры
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