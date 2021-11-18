Актер Панкратов-Черный рассказал о последствиях шутки над режиссером Рязановым

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер, народный артист СССР Эльдар Рязанов родился 18 ноября 1927 года. В беседе с ФАН воспоминаниями о мастере поделился советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный.

Артист рассказал, что был очень хорошо знаком с мэтром отечественного кино.

«Я с Эльдаром Александровичем очень дружил. Замечательный человек, прекрасный, общительный. Очень нежно и трогательно относился к актерам. Съемочную группу всегда держал в ежовых рукавицах. С ним работалось очень легко. По-человечески объяснял задачи», — сказал актер.

Кадр из фильма «Жестокий романс» /

Александр Панкратов-Черный также припомнил один примечательный случай со съемок у Эльдара Рязанова.

«Актеров он боготворил. Если артист просил дубль, он требовал для него переснять. Как-то раз Алексей Васильевич Петренко подшутил над ним. Снимали “Жестокий романс”. Я иду от крыльца дома на свою точку, чтобы стрелять в стакан на голове Никиты Михалкова, а на общем плане еле-еле видно, как кушает орешки персонаж Алексея Васильевича. Сняли очень хороший дубль — сложный кадр с панорамой. Эльдар Александрович смотрит в монитор, говорит: “Ну что, прекрасный дубль. Какие у кого пожелания?” Алексей Васильевич, ради хохмы, говорит: “Мне кажется, я пережал”. Эльдар Александрович сразу сказал всем артистам занять исходные точки. Алексей Петренко сказал, что пошутил, но режиссер ответил: “Нет-нет, раз возникли сомнения, их надо убирать”. Сняли еще дубль, потом долго смеялись», — поведал собеседник ФАН.

кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты» /

В завершение он рассказал еще об одной отличительной черте кинорежиссера.

«Однажды я сломал палец. Тогда нужно было сниматься в “Забытой мелодии для флейты”. Я должен был исполнить роль городничего в спектакле самодеятельного театра, а у меня гипс. Я сказал: “Эльдар Александрович, наверное, будет другой актер играть”. Он ответил: “Значит, будешь играть с гипсом”. Он сказал обыграть деталь с больным пальцем. Таня Догилева дернула меня за него. Я орал. Эльдар Александрович всегда шел навстречу актерам. Больше бы таких режиссеров. Царствие ему небесное и светлая память», — подытожил актер.

Ранее актер Алексей Нилов в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о режиссере Александре Рогожкине. По словам собеседника, именно этот творец создал в нашей стране жанр «ментовского» сериала.