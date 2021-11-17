Сенатор Ковитиди проанализировала итоги конференции ООН по климату COP26

Двухнедельная конференция ООН по климату (COP26) завершилась на днях в Глазго. В мероприятии приняли участие около двухсот стран, в том числе Россия. COP — Conference of the Parties («Конференция сторон») проводится как глобальный климатический саммит под эгидой ООН в течение почти трех десятилетий. В мероприятии участвуют 197 стран, подписавших в 1992 году Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН). Основная ее цель — «не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли».

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает, что принятые на 26-м саммите решения носят скорее декларативный характер. Своим видением относительно сегодняшних климатических проблем она поделилась в колонке для ФАН. Напомним, мнение, высказываемое в авторской колонке, может не совпадать с позицией редакции ФАН.

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Неслучившийся прорыв. Колонка Ольги Ковитиди

Решение состоявшегося в Глазго климатического саммита не допустить повышения температуры у поверхности планеты более чем на 1,5 градуса Цельсия к концу века могло бы стать прорывом в мировой экологической концепции, если бы не одно но. Такой единой концепции вообще не существует. Учитывать разрозненные взгляды отдельных компаний, по моему мнению, в данном случае нет смысла. Слов много, дорогих, хорошо оплаченных мероприятий — тоже. Результатов, как считают многие эксперты, нет, и сложно себе представить, будут ли.

Мы понимаем, что глобальные экологические проблемы неразрывно связаны с целым рядом столь же глобальных мировых проблем, которые существенно влияют друг на друга. Возникновение одних приводит к появлению или обострению других. Очевидна необходимость разработки комплекса мер по их нейтрализации на основании единой мировой экологической концепции. Но таковой, как я отметила выше, нет.

Ситуация чрезвычайно сложная, решать ее необходимо всем мировым сообществом. Но США и их союзники, похоже, в очередной раз надеются по отработанной схеме напустить маловесного тумана и «проскочить». Думаю, на этот раз это не получится.

Мы все на одной планете, нам нужно договариваться и вместе вкладывать средства в решение общих проблем. Пока не получается. Ведь, будем откровенны, любые экологические планы в той или иной степени противоречат планам экономического развития всех крупнейших экономик мира. К сожалению, международная климатическая повестка сегодня превратилась в новый инструмент регулирования рынка в интересах наиболее богатых стран. На мой взгляд, пришло время менять эту ситуацию.