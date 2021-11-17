Минэкологии Челябинской области обеспокоено ростом популяции медведей

Челябинск, 17 ноября. В минэкологии Челябинской области озабочены ростом численности популяции медведей.

Как пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания минэкологии Челябинской области Андрей Питовин, в этом году в регионе охотники добыли всего одного медведя, хотя их в местных лесах не менее 600 особей, к тому же их численность продолжает расти. По мнению представителей ведомства, эту тенденцию нельзя считать хорошей, так как крупных хищников необходимо держать под контролем, сообщает «Челябинск сегодня».

Пассивность охотников Питовин объяснил тем, что они еще не разобрались в новых правилах промысла дичи. Так, при коллективной охоте на копытных животных, медведей, лисиц и волков теперь в обязательном порядке надо использовать светоотражающие жилеты установленного образца. При этом за час до захода солнца жилет становится обязательным, даже если охотник вышел на промысел в одиночку. Запрещено применение тепловизоров, так как это создает риски для людей, которых охотник может спутать с животным.

Ранее ФАН сообщал о трагическом инциденте, произошедшем в лесу Мариинского района Кемеровской области, где медведь набросился на мирного грибника и нанес ему ранения, несовместимые с жизнью.