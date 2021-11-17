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Марка Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом в Москве

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 15:14
Общество
Марка Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 17 ноября. Продюсер, актер и кинокритик Марк Рудинштейн попал в одну из московских больниц. Его госпитализировали с сердечным приступом.

Еще в сентябре Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. После хирургического вмешательства все шло хорошо, но утром 16 ноября продюсер пожаловался на боли в сердце, пишет Telegram-канал Mash.

Кинокритику вызвали скорую, после чего его отвезли в больницу. У актера диагностировали инфаркт миокарда. Рудинштейн пребывает в реанимации в тяжелом состоянии.

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